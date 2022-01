Esperanzas

Es la que tenemos. La que anhelamos y la que esperamos que no enmohezca. El año que se fue ha sido trágico con más de 16.000 muertos por Covid; la mitad de los fallecidos en los combates del Chaco o los que cayeron en la Guerra Civil del 47 en el siglo pasado. Paraguay se reencontró con su nodriza, la muerte, y pareciera que no nos hemos perturbado lo suficiente. Seguimos creyendo que “así nomás son las cosas en este país”, que ni la muerte nos hará cambiar. Somos mortalmente conservadores. Procuramos olvidar en celebraciones pasajeras nuestras tragedias para volver a desandar el camino conocido. El calor del verano, la mala educación que la consideramos natural a nuestra esencia, el escaso cuidado a nuestra salud y las elecciones que terminan escogiendo a los mismos malos de siempre. La prostituida Justicia acomodando los cargos en función de los temores políticos o persignados ante el dinero de los corruptos. Volverán los campesinos en marzo como las golondrinas en otoño y seguiremos caminando en círculos mientras no nos rebelemos contra nuestro sino trágico.