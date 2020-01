Eric Cantona protagoniza el nuevo videoclip de Liam Gallagher

El cantante Liam Gallagher comparte videoclip con el ex futbolista Eric Cantona.

Liam Gallagher estrenó este viernes el videoclip de su nuevo tema, Once, con la incorporación de la estrella del Manchester United, el ex jugador Eric Cantona , quien protagoniza el reciente video.

En el video, el ex futbolista interpreta a un rey, apodo con el que se lo conoce en las canchas. Cantona aparece cantando apasionadamente la balada de Gallagher, mientras recorre su palacio.

Por su parte, el vocalista hace el papel de mayordomo y sirve vino a su amigo, en una primera escena. Posteriormente, cuando el rey considera que llega el momento de ponerse su capa y su corona y salir al mundo se lo ve de nuevo a Liam, esta vez vestido de chofer.

Once

La aparición del ex deportista dentro del videoclip se debe a que el ex líder de la mítica banda Oasis mantiene una relación de admiración y amistad con el ex delantero del Manchester United, a pesar de ser seguidor del equipo rival Manchester City.

A través de su cuenta de Twitter el vocalista se mostró feliz de que su gran amigo compartiera su nuevo trabajo, informó el medio La Vanguardia.

"Estoy absolutamente encantado de tener a Eric Cantona, el último futbolista de rock n' roll, protagonista de mi video para Once. Canciones como esta no aparecen con mucha frecuencia y tampoco lo hacen jugadores de fútbol como él", escribió.