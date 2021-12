“Se me está haciendo muy difícil hablar con ustedes sobre esto. (…). Ya es oficial, se cancela el Miss Mundo y me pone triste porque yo sé que ustedes están detrás de todo esto y siempre estuvieron y me apoyaron muchísimo, yo les agradezco”, expresó entre lágrimas la joven.

Además, relató la forma en que ocurrieron los hechos desde este miércoles, cuando durante el ensayo general los organizadores anunciaron que ese mismo día ya sería la final, por lo que procedieron a realizar la gala, pero que se volvió a cortar, para realizar este jueves. Finalmente, esta mañana anunciaron la postergación del evento.

“Y nos dicen que la gala final va a ser dentro de 90 días, siendo que hay chicas que consiguieron la visa solo para venir acá; hay chicas que trajeron una comitiva de 10 personas, la gente que vino a apoyarles, de lejísimos. Eso lleva un desgasto incontable y es triste por ellas”, sollozó Borba.

“Me duele muchísimo darles esta noticia, las cosas se salieron de las manos, por más de que sea una organización con un equipo gigante no supieron qué hacer”, explicó Bethania, quien a su vez agradeció a todos los paraguayos por el apoyo.

“Una vez más gracias por todo, gracias Paraguay, les prometo que di lo mejor, entramos en el top 30, quedamos entre las 8 mejores posiciones, esto queda para la historia, pero vamos a ver qué pasa más adelante, ahora no les prometo nada, no sé qué va a pasar dentro de 90 días”, finalizó la joven.

Entretanto, señaló que en Puerto Rico se encuentra en compañía de su madre, adelantando que juntas tomarán un vuelo para retornar al país este sábado 18 de diciembre, a las 6:00 de la mañana.

