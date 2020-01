Denuncian a productora de Jennifer López

La bailarina de striptease que inspiró el papel de Jennifer López en Hustlers denunció a las compañías que produjeron la cinta, entre las que se encuentra una empresa de la actriz latina.

Samantha Barbash es la mujer que sirvió como base para el rol de Ramona en Hustlers, una película que se convirtió en una de las sensaciones cinematográficas de 2019.

La revista People detalló que la demandante exige 40 millones de dólares como indemnización a las productoras del filme: Nuyorican Productions (compañía de Jennifer López), STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions y Pole Sisters LLC.

En su acusación, Barbash sostiene que la cinta trató de “explotar” su imagen en la película y asegura que la cinta ofrece un retrato peyorativo de ella al mostrarla “usando y manufacturando sustancias ilegales en su casa cuando vivía con su hija”.

Barbash afirma que los responsables de la película se acercaron a ella previamente en busca de su consentimiento, pero defiende que no llegaron a un acuerdo. El filme, basado en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine bajo el título The Hustlers at Scores, se convirtió en un gran éxito de crítica y público y recaudó en todo el mundo 157 millones de dólares. López recibió elogios por su papel de Ramona.