En la noche del miércoles, supuestos recicladores se llevaron de la vereda de su vivienda el biciclo, que dejó estacionado segundos antes.

La víctima se percató de lo ocurrido, pero no reaccionó por temor a que los delincuentes estuvieran armados.

El hombre comentó que se trata de su único medio de transporte y que todavía no lo terminó de pagar, de acuerdo con un informe de Telefuturo.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1651524978121093120 Supuestos recicladores robaron la motocicleta de un enfermero en el barrio Republicano. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.



Con total impotencia, la víctima dijo que deberá seguir pagando por las cuotas pendientes.



"Así no se puede. Yo fui militar en su tiempo. Hice la carrera militar. Soy una persona correcta. Me esfuerzo mucho en salir adelante, ayudar a mi familia, y que te pase esto es mucho ya", expresó impotente por no poder hacer nada.

Una cámara de circuito cerrado grabó el momento en el que un desconocido se apoderó del vehículo y huyó del lugar. Sin embargo, el dueño de la moto comentó que vio a más personas cuando salió a mirar, que no alcanzan a ser vistas en la filmación, que divulgó el canal.

"Yo me percaté por los ruidos de los perros que estaban ladrando en el vecindario y después escuché un ruido raro y salí corriendo, pero cuando salí ya estaban a dos calles y qué lo que voy hacer. Voy a perseguirle para que me apuñalen o me metan un balazo", ironizó.

La Comisaría 8ª Metropolitana intervino en el caso. No obstante, ante cualquier información, piden a la ciudadanía comunicar a la comisaría más cercana.