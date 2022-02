En medio de intento de juicio político a Quiñónez, Abdo pide una "justicia independiente"

Mario Abdo Benítez pidió a los presentes que acompañen a Hugo Velázquez en su intención de ocupar la presidencia de la República para “seguir con la senda del desarrollo” y luchar contra las amenazas que recibe la democracia.

“Vamos a ser hombres y mujeres libres cuando sepamos que podemos refugiarnos en instituciones independientes, que va a haber una justicia independiente que va a poner paz en una sociedad donde reina la impunidad. La democracia, hoy no debemos permitir que retroceda”, dijo Abdo Benítez.

Internismo en la ANR

En su discurso, el mandatario disparó contra sus correligionarios y adversarios políticos para las próximas internas liderados por el ex presidente de la República, Horacio Cartes.

“¿Qué obras nos dejan? Nos dejaron un nuevo viaducto que se inunda cada vez que llueve y que lleva el nombre de un joven liberal, Rodrigo Quintana, quien murió defendiendo la democracia. Esa es la gran obra que nos dejan. El Metrobús no existe”, expresó.

El presidente de la República denunció, además, que Horacio Cartes utilizó al Estado para construir su cementera y hacerle la competencia a la Industria Nacional de Cemento (INC).

“Quieren volver para ser tan patriotas de sacar conocimiento del Estado para hacer una cementera que le compita a la INC, donde el ex presidente hoy está a cargo de la empresa privada o no es el ex presidente de Petropar es hoy gerente de Enex”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo además dijo que Honor Colorado utilizó al Partido Colorado como una herramienta “para crecer sin el control del Estado paraguayo”. “No se gana elecciones mintiendo y manipulando. Lo que yo digo es verdad y quiero que sepan la verdad para elegir”, añadió.

Por último, Abdo Benítez pidió a sus correligionarios que “no dejen al Paraguay en manos de las mafias”.

“Muchos dicen que va a ser difícil unir el Partido Colorado y yo les digo que el pueblo colorado se va a unir”. Asimismo, probablemente por un error en su expresión, declaró que “el Partido Colorado tiene que ser un lugar donde se cobijan delincuentes y mafiosos”.

Mario Abdo Benítez, participó este lunes de un acto de apoyo al Movimiento Fuerza Republicana, que impulsa la candidatura a la presidencia de Hugo Velázquez, en la ciudad de Arroyos y Esteros, Cordillera.

Este lunes, el presidente de la República se mostró esquivo al pronunciarse sobre la intención del juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien se señala por su supuesta parcialidad manifiesta a favor de políticos ligados a Horacio Cartes. No obstante, sus declaraciones se interpretan como una disconformidad haca la gestión de la titular del Ministerio Público.