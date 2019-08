En festival, continúa presión para el juicio político a Mario Abdo

Prosigue el reclamo por parte de la Comisión de Escrache Ciudadano para presionar por el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Esta vez lo hicieron dentro del marco de un festival en las inmediaciones del Panteón de los Héroes, en el que participaron varios artistas. Aunque la convocatoria fue reducida y a pesar del frío, los manifestantes aparecieron con sus pasacalles y música. Esther Roa sostiene que tanto Mario Abdo como el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, incurrieron en mal desempeño de sus funciones, por lo que exige el juicio político para ambos. Trajo a colación que se están manifestando diariamente y anunció que el próximo miércoles se prevé una gran movilización, en la que esperan una mayor convocatoria. En cuanto al llamado del Ministerio Público a Marito y Velázquez, sostuvo que la ciudadanía no confía en el trabajo de la citada institución. “La clase política no nos va a marcar la hoja de ruta. Haremos que se respete la Constitución Nacional, y aquel que la violenta tiene que ser juzgado”, consideró. Por su parte, Efraín Alegre, presidente del PLRA, siguió con sus mensajes en el Twitter despotricando contra el Gobierno actual por el acta bilateral firmada con Brasil. A través de su cuenta, justamente, el liberal anunció la serie de movilizaciones que se están dando y que apoya. “Hay movilizaciones y toda forma de protesta a lo largo y ancho del territorio nacional”, manifestó, y exige el juicio político y las elecciones. “Dijeron que el acta era buena, mintieron. Dijeron que no sabían nada, mintieron. Dijeron caiga quien caiga, mintieron. Hoy el pueblo dice juicio político ya. Elecciones ya”, tuiteó Alegre. “Y vamos a demostrarle que este pueblo no miente. Cada vez que alguien diga Itaipú, la historia nos recordará juntos, defendiendo lo que nos pertenece”, remarcó. Fue justamente el PLRA, con Alegre al frente, el primer sector político que pidió el juicio político para la actual dupla presidencial. Luego se fueron sumando otros sectores. Cuando los cartistas anunciaron oficialmente que también estaban a favor del enjuiciamiento de Marito y Velázquez, los números cerraban en Diputados, pero en el Senado era otro el escenario. Varios partidos de la oposición solamente estuvieron a favor del juicio a Velázquez. Posteriormente, cuando fueron apareciendo más pruebas que incriminaban tanto al presidente como al vicepresidente, varios volvieron a cambiar de postura. Sin embargo, los colorados ya estaban inmersos en negociaciones para paralizar por el momento el veredicto en torno a Mario Abdo. Los propios cartistas reconocen que tienen con piolita el juicio al mandatario.