Los empresarios expresaron que ya no están "dispuestos a validar una simulación" en la lucha contra el contrabando y anunciaron que se retirarán de la mesa de trabajos con el Gobierno.

"Necesitamos que tengan al frente personas que demuestren firmeza y resultado", expresó durante su lectura el titular de UIP.

Exigieron cambios al Poder Ejecutivo en la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), a cargo del ministro Emilio Fuster, y en la Armada Paraguaya, cuyo comandante es el almirante Carlos Velázquez.

"Requerimos de autoridades que cumplan con su rol y actúen en el marco del Estado de Derecho, castigando a lo que violan la ley sin importar sectores, afinidades políticas, parentescos de cualquier tipo y resguardando a los que trabajan en la formalidad", reza el manifiesto.

El sector empresarial calificó de "magro" los resultados del Gobierno y reclamó "señales firmes", "claras" y "contundentes".

"No estamos dispuestos a transigir en este reclamo. No volveremos a participar de reuniones y mesas de trabajo vinculados a la lucha contra el contrabando hasta que no hayamos sido testigos de una firme decisión", plantearon los gremios.

Noticia en desarrollo...