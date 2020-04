Empresarios instan a reducir el gasto en salarios y mejorar las contraprestaciones

Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), expuso que uno de los problemas que identifican es que los funcionarios públicos ganan (en promedio) el doble que los trabajadores del sector privado, lo cual a su entender no se puede sostener. “Imagínense, los que producen y pagan sus impuestos ganan la mitad de los que consumen los impuestos, ese es un tema no menor”, aseguró.

Agregó que “no se debe tener miedo” en plantear reformas o enmiendas a la Constitución Nacional de modo a lograr una optimización dentro del Estado, que gasta “75% (de sus ingresos) en salarios”. También, criticó que los entes descentralizados “hagan lo que quieran” con los sueldos que pagan y aseguró que se debe dar mayor competencia al Ministerio de Hacienda en ese sentido.

Carlos Jorge Biedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), añadió que se debe tener en cuenta que la ciudadanía en general paga impuestos y que a cambio se esperan contraprestaciones “de calidad” en salud, educación y seguridad.

Asimismo, enfatizó en que se deben encontrar formas para dejar de lado el financiamiento a través de préstamos que a la larga tienen que refinanciarse (lo que se suele denominar como bicicleteo). “Tenemos que empezar a mirar la situación desde otro punto de vista”, indicó.

Propuesta. César Barreto, ex ministro de Hacienda, quien forma parte de la organización Desarrollo en Democracia (Dende), señaló en una entrevista concedida a Última Hora que en el proceso de reforma del Estado se puede ver por ejemplo cambios en la ley de función pública; la reorganización al menos del Poder Ejecutivo, para evitar que haya más de una entidad con funciones similares; mejoras en el sistema de seguridad social; entre otros. Asimismo, Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del BCP, refirió que a su parecer es importante encaminar al menos dos puntos: lograr una reforma en el sistema de salud, de manera a que no se produzca una “dispersión” entre varias instituciones; y que se identifiquen los puestos “políticos” para que sean eliminados.