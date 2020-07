Ello, luego de que la abogada del empresario imputado por violar la cuarentena sanitaria promoviera un recurso de reposición, nulidad de la imputación y excepción de inconstitucionalidad.

En contacto con NPY, Grassi consideró que el proceso abierto en su contra es arbitrario. Apuntó a que no hay una figura que avale la imputación a una persona que ejerció su derecho a la libre manifestación.

"No estamos de acuerdo con esta imputación. La consideramos arbitraria, selectiva y direccionada. El juez debe tener muy en cuenta los hechos por los cuales se nos acusa", expresó.

La abogada defensora, por su parte, señaló que no se puede llevar a juicio a personas teniendo imputaciones basadas en hechos no tipificados, haciendo referencia a que "en la ley no existe el término aglomeración, ni cuarentena".

El empresario fue imputado por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz por violar la cuarentena al participar de una marcha contra la corrupción.

Cientos de vehículos participaron de este evento que convocó a grupos de organizaciones civiles y ciudadanos en general, con protestas en contra de los masivos hechos de corrupción que saltaron a la luz pública en los últimos meses en las compras de insumos para enfrentar el coronavirus.