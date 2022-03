Representantes del Gobierno y emblemas nacionales mantuvieron una reunión en la noche del martes y llegaron al acuerdo de no incrementar los precios del combustible que estaba previsto para este miércoles.

Luis Ortega, un representante del sector privado, mencionó a Monumental 1080 AM que acordaron no aplicar la suba y reducir el impuesto selectivo al consumo para no realizar reajustes y mantener de esta forma los costos.

Nota relacionada: SET afirma que eliminar el ISC beneficiará a emblemas privados

Por su parte, el Gobierno les pidió trabajar en el proyecto de la creación de fondos para subsidiar los costos del diésel tipo 3 y la nafta de 93 octanos, que todavía debe tratar el Poder Legislativo. "Estamos poniendo nuestro grano de arena para que no ocurra (el aumento)", acotó.

"Para paliar esto, entre que se estudia —porque tiene que pasar por el Congreso—, vamos a ser más prácticos: reduzcan el selectivo que queda en el gasoil, hoy de G. 430, y con eso el sector privado no va a subir los precios", afirmó Ortega.

Le puede interesar: Compromiso de emblemas privados fue no subir hoy precios de combustibles, aseguran

"Con eso nos da como para aguantar, a fin de que podamos estudiar muy bien cómo va a ser la aplicación e implementación de ese punto. Esta disminución es para mantener el precio", reforzó.

El viceministro de la Subsecretaría de Estado (SET), Óscar Orué, manifestó más temprano que si es eliminado el ISC solo se podrá bajar el combustible hasta G. 430 y que esta medida podría beneficiar sobre todo al sector privado y no a la ciudadanía.

Lea también: SET afirma que eliminar el ISC no bajará los precios de combustibles

Camioneros y otros trabajadores del volante exigen la eliminación de la tasa tributaria para que bajen los precios del combustible. Exigen que la reducción sea de G. 1.000 a G. 2.000.

Pero eliminar el impuesto es "inviable" para reducir los precios, aseguró Orué.