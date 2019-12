Embajador de EEUU felicita a Mario Abdo por esfuerzo contra la corrupción

“Felicitamos a Mario Abdo y a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) por sus esfuerzos contra la corrupción”, mencionó McClenny al compartir una publicación de la Senac con un mensaje promoviendo las buenas prácticas para combatir este mal.

“Este flagelo no solamente tiene efecto corrosivo en la sociedad, sino también en la familia. Reafirmamos este compromiso con el gobierno y pueblo paraguayo. #UnidosContralaCorrupcion”, expresó el embajador.

Estados Unidos dio a conocer este martes su disposición de prohibir el ingreso en su país al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ex senador Óscar González Daher, y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, debido a sus participaciones en hechos de corrupción significativos.

En un comunicado, la Embajada americana en representación de EEUU hizo un llamado al Gobierno de Paraguay para que continúe tomando medidas para mejorar la transparencia y fortalecer el estado de derecho dentro de su democracia.

“Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción sistémica y a apoyar el estado de derecho en Paraguay. Una democracia saludable depende de la confianza de sus ciudadanos. El Departamento de Estado, en cooperación con otras agencias estadounidenses y socios internacionales, continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la corrupción en Paraguay y en todo el mundo”, sostuvo el documento.

Además, este miércoles, el presidente Mario Abdo Benítez partió con destino a EEUU, donde mantendrá una reunión bilateral con su par norteamericano, Donal Trump. El encuentro entre los dos mandatarios será este viernes a las 11.00 en la Casa Blanca, en Washington.

Entre los temas a ser abordados por Abdo y Trump están la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.