El senador liberal Fernando Silva Facetti resaltó la labor de Ovelar y expresó que no resulta fácil iniciar un periodo legislativo y culminar como él, de forma exitosa.

“Lo hizo con compañerismo, tolerancia, espíritu democrático y con mucha franqueza de poner todo sobre la mesa”, manifestó, por su parte, la senadora Blanca Ovelar.

Blas Llano también se sumó a las congratulaciones y reconoció de forma positiva la gestión del senador de Colorado Añetete, a quien él reemplazará desde el 1 de julio, cuando asuma la nueva mesa directiva.

Por otro lado, el senador Sergio Godoy se pronunció en nombre de la bancada de Honor Colorado, pero en su intervención cuestionó dos situaciones que ocurrieron durante la gestión legislativa que culmina el próximo 1 de julio.

Reclamó que durante la presidencia de Ovelar, él tuvo la potestad de llamar al ex presidente Horacio Cartes para jurar como senador; sin embargo, no lo hizo. Así también, señaló el conflicto que se generó entre las bancadas cuando juró el liberal Abel González, en reemplazo de Jorge Oviedo Matto y, en ese sentido, critica que no se haya convocado al cartista Arnaldo Franco.

Finalmente, el senador Ovelar se dirigió a sus colegas y agradeció los elogios que recibió durante su administración. También se refirió a los funcionarios y resaltó la labor que realizan, pese a los cuestionamientos ciudadanos.

El próximo 1 de julio se cumple el período parlamentario 2018-2019 y, en lugar de Silvio Ovelar, debe asumir el liberal Blas Llano, quien fue designado por los legisladores por medio de un pacto de las bancadas de Colorado Añetete, Honor Colorado y el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).