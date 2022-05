Ela Velden: "Esta temporada resolverá todas las incógnitas"

ÚH, en una entrevista exclusiva, conversó con Ela Velden, quien encarna el papel de Marifer, mejor amiga de Sara y ficha clave para resolver el misterio que entraña la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.

EXCLUSIVA

Daniela Campos, más conocida como Ela Velden, es una actriz y modelo mexicana, conocida por sus participaciones en telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, Caer en tentación y Rubí. En Netflix se la puede ver en Diablero y ¿Quién mató a Sara?, la cual cierra un capítulo muy grande en su vida y en la de sus seguidores.

Saludos Ela Velden.mp4

La tercera temporada de esta atrapante historia llega con la respuesta a la pregunta principal y tal vez deja otras interrogantes en las mentes del espectador.

“Estoy muy contenta de que hubiera esta tercera temporada y justo para cerrar definitivamente este gran proyecto. Me emocionan mucho los cierres, porque me interesa cómo termina una historia, cómo lo que iniciaste termina haciendo otra cosa, como en el caso de Sara, que realmente uno va creyendo algo, mostrando algo que al final no es, nada de lo que es parece cierto y los cambios de ‘tuerca’ que hay en esta serie son impresionantes y suceden cada cinco segundos, pero ya ver el resultado final, despedirme de mi personaje de esta gran producción, es puro amor y, por sobre todo, agradecimiento hacia este proyecto”, expresa la artista.

Este proyecto marcó un antes y un después en la vida y la carrera de Velden, pues el personaje a quien da vida tiene una responsabilidad tremenda, porque es la guía para resolver los misterios que se descifran en cada capítulo, por eso la presión es mayor y la preparación es de otro nivel.

“Fue un personaje complicado, por todo lo que Marifer hacía, vivía, lo que tenía que transmitir definitivamente fue un reto. Hacer esas escenas donde mi personaje no hablaba y cuando no habla tienes un reto más allá que el decir con la voz, sino expresar con los ojos con otro tipo de sentimientos con todo el cuerpo”, agrega.

La actriz comenta que su personaje tendrá un giro y tal vez terminará redimiendo de toda culpa. “Creo que es un personaje fundamental que al final se va a terminar, no sé si redimiendo, pero sí van a entender lo que la llevó a hacer lo que hizo, así que es un personaje muy completo, muy redondito y muy lindo, al final va a estar lindo”, indica.

GRABACIONES Y PERSONAJES

Las grabaciones tomaron tres meses, de los cuales Ela, a pesar de que no se la verá minuto a minuto, tendrá apariciones que son claves y constituirán la luz que guiará a cada personaje a llegar a la verdad. Es por ello que algunas tomas fueron más complicadas que otras, en especial las que grabó junto al reconocido y premiado actor de Hollywood Jean Reno, con el cual la mexicana realizó varias escenas y es la sorpresa de esta tercera temporada.

Nota Ela Veldent ¿Quien mato a Sara_34249173.jpg Hollywood. Ela Velden junto a Jean Reno grabando una escena de la serie. Foto: Archivo ÚH.

“La verdad que fue increíble y lo que más me gustó y me sorprendió de él fue su humildad. Realmente su entrega al proyecto, su paciencia, él estaba como muy concentrado en hablar español y todos estuvimos respetando, dándole su tiempo y él, al mismo tiempo, nos hacía chistes. Fue realmente una persona muy, muy apasionada por lo que hace, muy profesional y bueno y van a ver su trabajo ahora”, añade.

Para finalizar, la joven actriz agradece a todos sus fanáticos en Paraguay por el cariño y apoyo al proyecto y los invita a no perderse esta última entrega. “Amigos de Última Hora, les quiero mandar un beso grande y los invito a ver la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara?”, finaliza.