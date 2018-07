El padrinazgo, y no los méritos, prevalece en Cámara de Diputados

Ortega ingresó como funcionaria de Diputados en el 2012 y se desempeñaba como cronista de TV Cámara. A finales del año pasado desapareció de los pasillos de la institución y sorpresivamente con la administración del también colorado Pedro Alliana le crearon una dirección y la ubicaron en una de las oficinas de planta baja.

El cargo creado para ella es de jefe de Apoyo Cultural, con un salario de G. 13.400.000, cuando su salario anterior era poco más de G. 6 millones, monto ya superior a lo que percibía cuando ingresó.

Su nuevo salario treparía a los G. 20 millones, incluidos los gastos de representación y otros privilegios.

Su ascenso lo logró gracias a la intermediación del ahora ex diputado Mario Cáceres (ANR), según expresaron fuentes parlamentarias.

La designación de la mujer genera malestar entre los funcionarios, principalmente en aquellos que llevan años en la institución, cuentan con mayor preparación académica y aún así no tienen la posibilidad siquiera de una recategorización o nombramiento.

La funcionaria percibía como cronista un salario superior a su propio jefe de redacción, según se informó.

CONEJAS. Otra designación que hasta ahora no se oficializó, pero que ya genera ronchas es la de Fiamma Benítez, ex modelo publicitaria y ex integrante del staff del programa El Conejo. Fue nombrada en el 2012 durante la presidencia de Víctor Bogado como funcionaria de la Cámara de Diputados.

Al igual que Ortega se desempeñaba como cronista de TV Cámara y con el mismo procedimiento también logró un ascenso para dejar las pantallas legislativas.

Benítez y Ortega no solo son compañeras de trabajo, también son amigas y esto sirvió para que Benítez sea designada en la misma dirección de Apoyo Cultural.

Benítez no cuenta con ningún título universitario o superior y de igual manera viene recibiendo aumentos salariales y cargos de alto nivel.

La ex coneja inició con un salario de G. 4.432.932 y actualmente trepó a los G. 9.400.000. Si su designación como jefa de prensa de TV Cámara se confirma, su salario sería de alrededor de los G. 15 millones.

Las cifras

20.000.000 de guaraníes sería el monto que pasará apercibir Griselda Ortega como nueva directora de TV Cámara.

9.400.000 guaraníes es el salario de Fiamma Benítez en el cargo en Apoyo Cultural creado para ella y Ortega en Diputados.