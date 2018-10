Con más de 20 proyecciones oficiales de nuevas series, la muestra de dramas de ficción se convirtió en el primer reclamo del mercado, llevando incluso a algunas empresas a replantearse su estrategia de creación.

"Hemos tenido muchísimos talentos y lo que la gente nos dice es que se debe a que la televisión se ha convertido en la mejor plataforma para contar historias. Hemos recibido a Ben Stiller, Richard Gere, Dominique West o Álvaro Morte, pero es que los creadores también han sido recibidos como estrellas", dijo Garaude.

Esa revolución se reflejó en una imagen: creadores como Eric Newman (Narcos), Álex Pina (La Casa de Papel) y Lorenzo Mieli (The Young Pope) haciéndose "selfies" con el público tras recibir el World Screen Trendsetters Awards.

"¡Es un nuevo comienzo! Sabemos que los creadores son claves en la transformación que está teniendo lugar y necesitamos que lo que hacen sea reconocido como arte en el Mipcom", añadió la responsable.

El formato de serie se erige como producción favorita con un mayor número de adaptaciones procedentes de la literatura (un 30% más con respecto a 2017), e incluso de películas, tan solo un 2% más, pero con "interesantes creaciones a las que prestar atención en el futuro", según la fundadora de The Wit, Virginia Mouseler.

Los dramas inspirados en la realidad también han aumentado un 5% con respecto al año anterior.

Dance as one.jpg Programas de danza utilizan cámaras lentas para que el jurado pueda elegir en función del grado de sincronización del equipo de baile o son grabados con cámaras de 360 grados. nytimes.com

La implicación de las redes sociales ha sido otro de los puntos clave de este Mipcom, con Twitter y Facebook protagonizando dos de los grandes paneles e incluso con anuncios internacionales de creación de contenido propio.

Los gigantes estadounidenses quieren aprovechar que son focos de la comunidad virtual para ofrecer programas y, si Netflix y Amazon han transformado el paisaje de ficción audiovisual, las redes sociales podrían ser el nuevo punto de encuentro para la televisión.

Aunque el vicepresidente y director de contenidos de Twitter, Kay Madati, aseguró que su red no piensa de momento en crear vídeos propios y seguirá favoreciendo la colaboración con los expertos de la industria, Facebook, por su parte, sí se ha lanzado a la piscina con la emisión exclusiva del programa de telerrealidad The Real World, junto a la cadena MTV.

En paralelo, la televisión tradicional lucha por mantener la hegemonía aprovechando la tecnología más puntera en sus programas de éxito, entre los que siguen vendiendo los concursos de baile, canto y creaciones como Travel with goat, en el que un famoso viaja con un animal que deberá decidir si se come o no al final de la emisión.

Programas como Dance as one (Holanda), utilizan cámaras lentas para que el jurado pueda elegir en función del grado de sincronización del equipo de baile, o Dance revolution (Canadá), donde los bailes son grabados con cámaras de 360 grados.

Aun así, recurrir a las clásicas emociones sigue estando en el origen de muchos éxitos, como Making Love, un programa de citas creado por las productoras españolas Phileas, Mediapro junto a la francesa Wemake, donde los concursantes intentan encontrar el amor después de la primera relación sexual.

La emoción se mezcla con la tecnología para ofrecer los sentimientos más sorprendentes en la británica Voice from the grave, donde fallecidos tras enfermedades terminales mandan un último mensaje a sus familias en forma de holograma post mortem.