El mensaje de despedida de Horacio Cartes tras dejar grupo empresarial

En el último día hábil, antes que se cumpla la fecha tope fijada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU para ejecutar las transacciones tendientes a liquidar negocios con el ex presidente Cartes (27 de marzo), Horacio Cartes se despidió de todos los integrantes de su ex grupo empresarial.

“Queridos compañeros, hoy es un día muy importante para mí. Es el día en el que me despido de mi querido Grupo Cartes, que cierra su historia de trabajo en Paraguay y es el día en el que me despido de todas las fantásticas personas con quienes trabajamos y por quienes tengo un inmenso cariño y gratitud”, expresa el ex mandatario.

En otra parte de su discurso de despedida, el presidente de la Junta de Gobierno de la ANR, recoció que muchos puestos de trabajo están en riesgo por las sanciones que le fueron impuestas, por lo que decidió renunciar a su grupo y “no arriesgar el sustento de las familias.

“Tengo la confianza de que con el tiempo la verdad saldrá a luz (…) el país necesita de ustedes y su trabajo (…) Juntos hemos sido parte de la historia del progreso del Paraguay”, dice Horacio Cartes.

El próximo 27 de marzo es la fecha tope fijada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU para ejecutar las transacciones tendientes a liquidar negocios con el ex presidente Cartes.

El fin de la marca Grupo Cartes

Desde el grupo empresarial, también informaron que, a partir de ahora, la marca Grupo Cartes dejará de ser utilizada. Aseguran que todas las marcas que formaban parte del holding y que no fueron disueltas tras las sanciones, seguirán operando de forma normal, garantizando los puestos de trabajo de sus empleados.

Entre las disposiciones que fueron adoptadas, se señala que se da por terminado todo vínculo societario entre los hermanos Sarah y Horacio Cartes, la desinversión definitiva de los Cartes Jara del negocio de las bebidas y combustibles, el traspaso definitivo de las acciones de Horacio Cartes a sus legítimos herederos y la liquidación de las firmas señaladas por la OFAC.

Comunicado sobre el fin del Grupo Cartes

Plazo de la OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de los Estados Unidos advirtió que, en virtud de lo que señala la orden ejecutiva (OE) 13.818, que designa a Horacio Cartes por su participación en actos de corrupción, los ciudadanos y las empresas estadounidenses deben avanzar en los procesos tendientes a liquidar las relaciones con el ex presidente de la República y sus numerosas empresas, antes del 27 de marzo.

Tras la sanción financiera, Horacio Cartes se vio forzado a apartarse de todas las empresas que forman parte del Grupo Cartes. Las transacciones deberán estar acorde a las normas de EEUU, de modo a no generar nuevas sanciones para las firmas creadas por el empresario.

Lo dispuesto por EEUU también significó un golpe para la Asociación Nacional Republicana (ANR), que, hasta el momento, no consigue los créditos que le permitan garantizar el financiamiento sus distintas campañas, con miras a las elecciones del 30 de abril próximo.