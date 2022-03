El jugador paraguayo que se encontraba en Ucrania llegó al país

El compatriota fue recibido por sus familiares, que con globos, banderas y carteles le hicieron sentir su afecto al conciudadano que quedó varado en Ucrania luego de que se suspendieran los vuelos por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Gracias a Dios, de lo más feliz estoy, rodeado de mis seres queridos y la familia que me están apoyando, eso es único", resaltó a los medios de prensa.

López mencionó que luego de la incertidumbre le tocó un largo regreso. "El sábado empecé mi viaje para salir del país y ahora llegué acá. Hice muchas escalas y me quedé mucho tiempo en Dubái, donde me asistió la Cancillería. Estoy muy agradecido con ellos por la asistencia que me brindaron desde el primer momento", indicó.

El joven dijo que mira el lado positivo de la situación por la que pasó y que lo más importante es que se encuentra sano y con su familia y que ya más adelante buscará otra vez nuevos horizontes.

Como testimonio de lo que se vive en Ucrania, señaló que en todo momento trató de mantener la calma a pesar de escuchar los bombardeos y ver la militarización de la ciudad, informó NPY.

Luego de que su vuelo se suspendiera el jueves pasado, José López logró salir este sábado por vía terrestre de Ucrania con destino a Rumania y de ahí tomó un vuelo con destino a Paraguay.

El desplazamiento hasta Rumania lo hizo en un autobús junto a una treintena de mujeres y niños, con el apoyo de los directivos del equipo y del personal del hotel en el que permanecía en Odesa.

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS, por sus siglas en ucraniano) informó este miércoles que 2.000 civiles ucranianos murieron desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero.