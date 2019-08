El Indio Solari advierte que no soportaría la reelección de Macri

"Se están muriendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no lo voy a soportar otra vez", advirtió el músico en una entrevista con un medio radial local, publicó TN Todo Noticias.

El artista cuestionó las políticas económicas del Gobierno del vecino país, y se pronunció preocupado por el futuro de la Argentina, cuyas elecciones primarias se llevarán adelante este domingo.

Le puede interesar: Indio Solari se plantea regresar a los escenarios

“¿Cómo puede ser que haya gente que diga que no sabe a quién va a votar?”. “Alguien que viene y me dice que no sabe a quién votar. ¿Cómo no vas a saber? (…) Yo a esos no les doy mucho margen ", expuso. “Están haciendo lo que quieren”, se refirió aludiendo al oficialismo.

Con respecto a las causas de corrupción que afronta la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo”.

De acuerdo con Efe, Macri, quien llegó a la Casa Rosada (sede de Gobierno) a finales de 2015 tras 12 años de kirchnerismo en el poder, busca la reelección en un momento complejo para la economía argentina, que está en recesión desde abril de 2018, con altos índices de inflación y tasas de pobreza y desempleo en alza.

Lea más: Al menos dos muertos por una avalancha en un concierto del Indio Solari

El mandatario es candidato del frente Juntos por el Cambio y, según las encuestas, está llevando ventajas en las intenciones de votos.

En una carta titulada Nuestro país está en peligro, hace unos días también un grupo de artistas, intelectuales y periodistas se manifestó en respaldo de la precandidatura presidencial de Alberto Fernández, que competirá por el Frente de Todos acompañado por Cristina Kirchner. Entre sus firmantes estuvo Carlos Alberto Indio Solari, el actor Darío Grandinetti y el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

Dentro de este tema, el medio radial le consultó al ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, si regresará a los escenarios. Solari descartó la posibilidad. La última vez que se presentó en vivo fue en 2017, en Olavarría, en un multitudinario recital que se desbordó de público y donde murieron dos espectadores.