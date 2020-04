“El éxito de la lucha contra coronavirus depende de la conciencia de la gente”

Desde la comandancia de la batalla que el país lleva adelante contra el Covid-19, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, respondió a preguntas de diversos medios de comunicación. Habló de la preparación para cuando se incrementen los casos y de la confirmación de una persona afectada en el Congreso Nacional. Enfatizó al decir que si las medidas no se respetan, el sistema entrará en una crisis.

1 –¿El pico más alto de casos sería para abril? ¿Qué escenario espera con el bajo acatamiento de las medidas de restricción?

–Esa es la estimación inicial, por eso insistimos mucho en esas medidas de distanciamiento social, de su acatamiento y la concienciación de la gente. En la medida que seamos más estrictos con esto y colaboremos todos, se puede empujar un poco más el momento del pico. Y al hacerlo, da oportunidad de preparar mejor el sistema. Por lo pronto, nosotros asumimos que puede darse en la segunda quincena de abril, pero esperamos que pueda retrasarse más. Naturalmente, conforme las medidas no se vayan acatando, ponen en riesgo todo el sistema de salud. Lo deja más cerca de una crisis que se dará de manera rápida.

2 –¿Qué medidas solicitó al presidente para que la cuarentena sea cumplida?

–Hicimos algunas recomendaciones al presidente. Pero quiero valorar más este hecho: Las medidas coercitivas pueden tener un rol sin ninguna duda. Pero si no tenemos una concienciación, no tenemos una colaboración ciudadana, sin duda estas pueden ser vulneradas. Y el éxito de nuestro enfrentamiento con el Covid-19 pasa por la conciencia ciudadana. Sin ninguna duda.

3 –¿Podría darse un escenario como el de Italia, según como dijo el doctor Arbo?

–Naturalmente hay distintas variables que se dan, siempre es un escenario que puede ser, no hay por qué negarlo. Estamos trabajando justamente para que se minimice eso y para que nuestros hospitales estén lo mejor preparados para esa situación.

4 –¿Qué recomendará para el inicio de clases y las actividades laborales luego del 12 de abril?

–Puedo adelantar que mi recomendación será no iniciar las clases aún. Sobre el sector laboral trabajaremos estos días con el equipo de salud pública para acopiar todos los datos que tenemos, procesarlos y evaluar la evidencia científica. Tendremos una conversación con aliados fuera del país a los efectos de elaborar un modelo lo más cercano posible a la realidad del Paraguay con datos que podamos generar. También evaluar un poco cómo se encuentran nuestros hospitales centinelas en términos de internaciones graves, respiratorias, una serie de indicadores que nos permitan darle una serie de propuestas y escenarios distintos al presidente, que tomará la decisión respecto a lo laboral.

5 –¿Cuáles son los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para combatir la enfermedad en su estado más grave?

–Hay varios tratamientos experimentales. Uno de ellos realmente tiene una evidencia muy sólida. No obstante se están viendo varios. Hemos trabajado con sociedades científicas, con personas del ámbito académico, incluso estamos en plena elaboración de protocolos específicos para modalidades bastante innovadoras de tratamiento. Esto ya está en página web del Ministerio de Salud Pública. Se están incorporando varias de ellas. No todas. Se están viendo cuáles son más prácticas y adaptables a nuestro sistema de salud. He hecho referencia a acciones, de las resoluciones que ha tomado el ministerio para asegurar la provisión de estos medicamentos.

6 –¿Las desinfecciones hechas en las calles sirven para reducir la circulación comunitaria del virus?

–Pueden ayudar en alguna medida. Recordemos que este si bien es un virus que tiene una propagación muy rápida y puede tener una afectación muy importante, no requiere más que agua, jabón y detergente para poder librarnos de él. Cualquiera de estas medidas sirven, no hace falta que sean desinfectantes de alto poder en este sentido.

7 –¿El Ministerio de Salud recomienda o no usar mascarillas cuando uno va al súper u otros lugares donde realizará las compras?

–Lo que nosotros recomendamos es lo que actualmente la OMS propone. Básicamente aquellas personas que tienen síntomas respiratorios o que cuidan a personas enfermas usen mascarillas. Y también podríamos extender a quienes están en contacto directo con muchas personas como cajeros de súper o de una institución. También hay un instructivo que el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado para el comercio, organizaciones, etc., que establece cierto tipo de distancias y el uso o no de mascarillas. Naturalmente hay evidencia que se van acumulando, nosotros estamos muy atentos a todo. Quiero destacar un elemento fundamental con un problema de abastecimiento que tiene el mundo entero, en términos de mascarilla y equipos de protección personal. Es muy importante el uso racional de esas mascarillas porque no debe faltar en las trincheras de salud donde es primordial.

8 –¿Cuál es el plan para aplicar el aislamiento social para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad?

–Se está trabajando de manera muy cercana con las instituciones del Estado. También con organismos multilaterales para elaborar planes que sean realistas a los efectos de minimizar y mitigar el impacto del Covid-19 en esas zonas vulnerables. Lo estamos haciendo con un énfasis particular, porque entendemos que es una zona de riesgo para la propagación.

9 –¿Cuántos laboratorios están habilitados para realizar los test?

–Tres en el sector privado. En el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud, Senacsa, tienen una capacidad bastante alta, 200 de terminación. Por el momento están haciendo muy pocas muestras. Otros están en un periodo de calibraje. No hay un problema de reactivos en estos momentos, estos reactivos fueron distribuidos y tenemos más llegando al país. Tiene que ver mucho con que estos laboratorios estén en condiciones, como ya lo están en este momento y ahora con el aumento de la toma de muestras. Se suma la territorialización del procesamiento de la toma de muestras. Es decir, cada uno de estos laboratorios cuando esté en su potenciación total va a recibir muestras de determinadas regiones del país.

10 –¿El caso positivo del Congreso acudió al sitio teniendo síntomas?

–En el último día de su cuarentena la persona afectada consulta y una vez hecho eso, ahí no se había percatado de los síntomas. En retrospectiva se da cuenta de unos síntomas menores y en virtud de ello el personal de Vigilancia de la Salud recomienda hacer el test que efectivamente se da. Eso es lo que yo puedo informar. Que se dio el test y posteriormente el test positivo se dio en la fecha pertinente.

11 –¿Los compañeros de trabajo de las personas que van a cuarentena por el caso detectado en el Congreso Nacional también deberán aislarse?

–Inicialmente es así hasta que se pueda investigar de manera más detallada el número de personas y cuánto tiempo estuvieron expuestas a la persona afectada. Con base en eso se puede determinar incluso que las personas dejen de estar en cuarentena. Para hacerlo más claro, doy un ejemplo muy concreto. Si una persona se encuentra en contacto con otra que ha dado positivo durante cinco minutos y a menos de dos metros, es ciertamente un contacto de riesgo. Pero si estuvo con el contacto del contacto, esa persona tiene un riesgo relativamente bajo inicialmente. Eso es lo que la Dirección de Vigilancia va a hilar más fino a los efectos de poder, después de realizada la recomendación inicial más grande, llevar a cabo otras más específicas para probablemente flexibilizar en personas que no tuvieron un contacto muy cercano con las afectadas directamente.