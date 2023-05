El despecho de Jennifer

Esa es la única mención a nuestro país en la película y la frase hubiera pasado desapercibida si no fuera porque indignó a la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), que reaccionó a través de su presidente, Alfred Fast. Este buen señor enfatizó que el dato no corresponde a la verdad, pues hay 3.680.000 hectáreas de soja, lo que corresponde al 9% de la superficie nacional. Si hubiera continuado argumentando en el terreno de lo técnico, tampoco hubiera sucedido nada. Pero el ingeniero Fast –quien tampoco cree en el calentamiento global ni en el cambio climático– deslizó un comentario que encendió la polémica. Sostuvo que “hay gente que dice que Jennifer López está enojada porque su ex se juntó y se casó con una paraguaya; una venganza entre mujeres”. Como se sabe, el cantante puertorriqueño Marc Anthony, luego de separarse de Jennifer López, se casó con nuestra compatriota Nadia Ferreira.