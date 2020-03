"El dengue disminuyó, pero no desapareció", alerta titular del IPS

Andrés Gubetich, titular de lPS, dijo que todavía se atienden a pacientes afectados por el dengue, mientras el Gobierno está tomando medidas restrictivas para evitar la propagación del Covid-19.

"El dengue disminuyó, pero no desapareció. Los picos están altos todavía, incluso, más que el 2013", afirmó este viernes, a través de radio Monumental 1080 AM. "No se fue", recalcó sobre el punto.

El titular de la previsional instó a la ciudadanía a continuar con la limpieza desde cada uno de los hogares.

"No nos recuperamos del dengue", reforzó, por su parte, el presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, Javier Sosa.

Miles de pedidos de reposo por dengue

Gubetich citó que hasta la fecha tienen 38.000 pedidos de reposo solo por dengue, y 80.000 más están en proceso.

Según Salud Pública, la epidemia se encuentra en una fase de descenso "consolidado", tras tener su pico más alto en febrero y que afectó principalmente a Asunción y al Departamento Central, que constituyen las zonas más pobladas del país.

El serotipo predominante fue el DEN-4, el más leve.