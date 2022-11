El capitán Duarte es el más buscado

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, confirmó que no hay ofertas formales por Alexis Duarte.

“Cerro no ha recibido ninguna oferta formal de Paranaense, ni de ningún equipo brasileño”, dijo Pettengill en charla con FALG (1080 AM). Luego agregó: “En enero se recibió una oferta de un equipo argentino y a mitad de año fue un sondeo de un equipo mexicano”. La oferta del equipo argentino no avanzó porque no le convenció ni al jugador ni al club. En Brasil se habla del interés del finalista de la Libertadores 2022.