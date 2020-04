#VendrediSaint #NotreDame

Entrons maintenant dans la prière. Devant la Sainte Couronne d'épines : méditation de Mgr @MichelAupetit et les textes de Marine-Noël, Claudel, Péguy et Mère Teresa et le violon de @rcapucon https://t.co/LPZD5WRxHm#SemaineSainte #Passion #Confinement pic.twitter.com/iJu9Ifdoyu