El “3” frenó al líder Ledesma

Arcos en cero. Antonella Sánchez (*). General Caballero de Zeballos Cué logró su segundo empate consecutivo en la era de Roberto Sánchez como DT. Esta vez el rival de turno fue Atlético Colegiales; igualaron 0-0 con la notable actuación de ambos porteros. Estadio: Hugo Bogado Vaceque (local Gral. Caballero ZC). Gol: No hubo. Expulsado: 63' Óscar Arrúa (GCZC); 59' Diego Ortiz (AC). Recaudación: G. 1.440.000 por 96 pagantes.

Hoy: Cap. Figari vs. 29 de Setiembre, 3 de Noviembre vs. Recoleta, Atlántida vs. Limpeño, Colón de Ñemby vs. Hayes, Tacuary vs. Pilcomayo, 24 de Setiembre vs. Tembetary y Ameliano vs. Colón de J. A. Saldívar (todos desde las 15.00). Principales posiciones: Ledesma 16, 29 de Setiembre 14 puntos.