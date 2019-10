El “12” no se rinde

12 de Octubre de Itauguá logró una sacrificada victoria ante Fulgencio Yegros por 1-0 y alcanzó a Guaireña en la cima del torneo con 50 puntos. Estadio: Ex Tembetary (local Fulgencio Yegros). Árbitro: José Méndez. Líneas: Marcos Velázquez y Silvio Alfonso. Gol: 71’ Fabián Ovejero (12O). Recaudación: G. 2.800.000 por 140 pagantes.

Empate a cero. Robert Figueredo - Coronel Oviedo. Ovetense FC y Resistencia no se hicieron daño e igualaron 0-0, punto que ayuda al albirrojo en su lucha por la permanencia. Estadio: Ovetenses Unidos (local Ovetense FC). Árbitro: César Herebia. Líneas: Nimio Vera y Héctor Balbuena. Gol: No hubo. Amonestados: 61’ William Ferreira (O); 64’ Alexander González (R). Recaudación: G. 4.960.000 por 248 pagantes.

Hoy: Guaireña vs. Sportivo Iteño (9.00, por Tigo Sports), Atyrá vs. Fernando de la Mora, RI 3 Corrales vs. 3 de Febrero, 2 de Mayo vs. Gral. Caballero JLM (todos desde las 17.00) y Rubio Ñu vs. Deportivo Caaguazú (18.30).

Descenso. Hoy, en caso de perder Deportivo Caaguazú será el primer equipo en perder la categoría; son tres los equipos que descienden de la Intermedia este año. Caaguazú, al ser club del interior, de descender, irá a parar al Nacional B de la UFI.



Intermedia