Efraín recuerda que existen tumbas NN de la dictadura

En compañía del ex senador Luis Alberto Wagner, Alegre salió ayer de su rutina y de su celda, para realizar un recorrido en el patio de la Agrupación Especializada.

En su recorrido narró que allí están las tumbas NN, que forman parte de la historia más oscura del Paraguay.

“Aquí, en la Agrupación Especializada, se encuentran las tumbas anónimas de muchos desaparecidos por el régimen stronista. El pasado que no debemos olvidar guarda las respuestas de nuestra lucha. Mientras perdure la memoria, nadie será silenciado nunca más”, manifestó.

Alegre se encuentra con prisión preventiva por disposición de la jueza Cynthia Lovera, desde principios de mes.

El proceso que se le abrió al presidente del PLRA data de 2020 y guarda relación con un esquema de supuestas facturas falsas surgidas en elecciones generales, de las que la Justicia responsabiliza a Alegre.

No obstante, tanto Alegre como la defensa argumentan que el proceso fue armado dado que el ex candidato presidencial por la Alianza Ganar no fue el administrador de campaña por Ley de Financiamiento Político.

Desaparecidos. Los trabajos en la Agrupación Especializada para identificar los restos de las tumbas anónimas se vienen realizando sostenidamente desde el en 2016. En ese marco, la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) del Ministerio de Justicia de Paraguay había entregado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fragmentos óseos correspondientes a los restos de posibles detenidos desaparecidos en la dictadura de Stroessner. Se habían entregado 27 fragmentos de huesos correspondientes a 22 presuntas víctimas.