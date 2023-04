Efraín cree que próxima medida de EEUU será la extradición de Horacio Cartes

En visita al diario Última Hora, dentro del ciclo Diálogos UH 50 años, Alegre dijo que las señales de parte de los Estados Unidos, en el sentido de meter en la lista negra a varias empresas del Grupo Cartes y, como corolario, incluir por parte de OFAC a la empresa insignia del Grupo del ex mandatario, Tabesa, son claras y tendientes a que se restablezca el respeto a la institucionalidad democrática.

“La comunidad internacional ya no tolera el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico. Lo que ocurre hoy en el país no queda acá, trasciende la esfera internacional y allí no se admite este tipo de conducta, por lo que hoy la OFAC dice que Tabesa no puede operar ni hacer negocios con empresas americanas o vinculadas a ellas. Hoy se ha decretado la muerte de Tabesa”, sostuvo.

Añadió que hay quienes aún creen que el Paraguay debe seguir en la senda de la ilegalidad, pero la comunidad internacional cree lo contrario.

“El mensaje es que a nivel mundial los que están en el crimen organizado serán sancionados”, apuntó.

Adelantó que esto puede ser la antesala a la extradición del líder del movimiento Honor Colorado.

“Para quienes no comprenden todas estas medidas que se van tomando, pero sobre todo para muchos compatriotas que creen que podemos estar aislados del mundo con prácticas ilegales, el oparei no funciona afuera, funciona en Paraguay. La comunidad internacional ha dado a los que creían que iba a terminar así nomás un claro mensaje. De acuerdo a cómo vemos que terminan procesos similares en otros países podemos esperar que esto termine con un pedido de extradición como siguiente medida”, apuntó.

Propuestas

Efraín dijo que gran parte de su propuesta de desarrollo para el país radica en redefinir nuestra utilización de la energía y que en su gobierno se utilizará para el desarrollo y bienestar. “Una política de una energía para el desarrollo y el bienestar, eso significa reducir el precio de la tarifa de la ANDE, que hoy constituye un castigo para la ciudadanía”, apuntó. La utilización además debe fomentar al asentamiento de empresas e industrias que generarán empleo, apuntó.

Por otra parte, minimizó la crítica que tienen sus adversarios hacia su gestión como ex ministro de Obras.

En relación a la tarea que está realizando para lograr que la oposición llegue unida, dijo que está bien encaminada y considera que hay tiempo para establecer acuerdos.