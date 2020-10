"Tendremos una educación híbrida, donde vamos a estar teniendo una modalidad virtual, que tenemos ahora, y la presencial bajo ciertas condiciones que eso implica, como siempre decimos, que el retorno va a ser voluntario", mencionó a NPY.

Dijo que el sistema de retorno a clases tendrá como eje rector el respeto a la vida, sin poner en riesgo a ningún docente, estudiante y familia, solo en aulas en que no exista riesgo a contagios.

"No vamos a estar exponiendo a nadie, si la condiciones de las aulas no son las ideales", insistió el viceministro, al momento de reconocer que muchas escuelas no cuentan con baños en condiciones ni lavatorios, y en otros casos ni siquiera agua potable.

Sobre el retorno voluntario, señaló que este método no es un invento paraguayo, sino que en todos los países que han tenido la intención de volver a clases han tenido ese criterio.

"Hay sectores que no quieren volver y hay otros que sí quieren hacerlo, entonces, nosotros estamos abocados en hacer una evaluación del que va a ser un posible retorno bajo las condiciones que el Ministerio de Salud determine", apuntó.

En ese sentido, agregó que un equipo del MEC trabaja en una evaluación de las condiciones de infraestructura y las posibilidades de alojamiento de aulas. "El cuándo, el dónde, el cómo, el quiénes retornarán lo dice el Ministerio de Salud, en la parte epidemiológica, nosotros en la parte metodológica vamos a estar viendo en qué condiciones", precisó.

Cano señaló que también se podría dar este año el retorno experimental de un grupo de alumnos de manera a evaluar el comportamiento de los estudiantes y tener una previsión de los posibles escenarios que se puedan dar el próximo año.

Recientemente, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), lanzó el resultado de una encuesta realizada a más de 5.000 estudiantes de todo el país sobre esta modalidad a distancia por el Covid-19.

El sondeo revela que el 48,1% considera como malas o muy malas a las clases virtuales, mientras que otro 37,3% del estudiantado indica que es “más o menos”, es decir, a medias. En tanto, solo un 14,6% califica a las clases en pandemia como buenas o muy buenas, un incremento “irrisorio”.