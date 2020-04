Ecuador llora la muerte del joven médico ecuatoriano Óscar Cabrera

Cabrera se dio a conocer a través de sus publicaciones por las redes sociales, y se ganó el corazón de miles de usuarios al mostrar su amor y entrega a cada uno sus pacientes.

Embed Familia amada y amigos: Les escribo estas palabras para que esten tranquilos. Yo elegí mi camino y mi profesión por... Publicado por Oscar Miguel Cabrera en Miércoles, 1 de abril de 2020

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este lunes, cuando un compañero de trabajo informó de su muerte.

En tan solo minutos la noticia del deceso de Cabrera se volvió viral, lamentado la pérdida de un buen profesional.

"Lamentamos informar que el día de hoy (haciendo referencia a este lunes) falleció nuestro colega Dr. Óscar Cabrera, más conocido por su página YO MÉDICO y actual administrador de esta. El doctor era R3 en posgrado de Oncología en la ciudad de Quito-Ecuador, siempre se caracterizó por su carisma, alegría, profesionalismo y buen trato con todo el personal sanitario", es el mensaje que circula principalmente en la red social Facebook.

Días atrás, el médico se pronunció sobre la pandemia del coronavirus y la labor que realiza el personal de salud dentro de los centros asistenciales.

"Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro a mí y a mis compañeros , en riesgo, tentando al destino al exponernos a lo que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que ustedes o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos", reza parte del posteo realizado por última vez por Cabrera.

Si bien hasta el momento la causa de su muerte aún no fue revelada, descartan que haya sido por el Covid-19.