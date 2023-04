Donald Trump llega a Nueva York para enfrentar a la Justicia

El lujoso rascacielos, donde se prevé que el republicano pase la noche, se encuentra blindado por la policía, en alerta máxima en previsión de posibles disturbios.

El multimillonario, que aspira a llegar de nuevo a la Casa Blanca en los comicios de 2024, escribió en su red Truth Social que viajaba a Nueva York para “devolver la grandeza a EEUU” tras declararse víctima de “una caza de brujas en un momento en que (su) gran país se hunde en el infierno”.

El martes, como parte de su comparecencia, se someterá al procedimiento estándar de toma de huellas dactilares y fotografía, lo que probablemente dará lugar a una de las fotos de ficha policial más famosas de la era moderna, antes de escuchar del juez —de origen colombiano—, Juan Merchán, los cargos que le imputa la Fiscalía, todavía reservados.

Trump se declara no culpable, según han adelantado sus abogados, por lo que el caso se dirige hacia un juicio.

La instrucción gira en torno a los USD 130.000 pagados a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, para comprar su silencio por una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes, algo que Trump siempre ha negado.

“El fiscal corrupto no tiene caso”, dijo Donald Trump sobre Alvin Bragg, que lo imputó. “Lo que sí tiene es una jurisdicción donde es imposible que yo tenga un juicio justo”, con referencia al carácter demócrata de su ciudad natal.

Indictment of former US president Donald J. Trump_42285306.jpg

Los adherentes del expresidente estadounidense Donald Trump se paran cerca de la Torre Trump en Nueva York, EEUU, este lunes antes de que el ex mandatario realice su declaración prevista para este martes 4 de abril ante el Tribunal Penal de Nueva York, donde escuchará los cargos en su contra.

Foto: Will Oliver (EFE).