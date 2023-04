“Conmocionado” por la imputación, Trump está dispuesto a dar “lucha”

Diversos medios han asegurado que la lista de cargos que el juez le comunicará –y que aún no se han hecho públicos– es de más de treinta, todos relacionados con el pago a Daniels de USD 130.000 (120.000 euros) y el posible disimulo de esa cantidad como gastos electorales.

Según sus abogados, el ex presidente, que se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se entregará el día señalado a las autoridades de Nueva York para enfrentarse a los cargos, que se mantienen en secreto.

“El presidente no será esposado", dijo Joe Tacopina, uno de los letrados, que teme no obstante que sus adversarios se deleiten "haciéndole desfilar", según publicó Chris Lefkow para la agencia AFP.

Trump se declarará no culpable y hay “cero” posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina. “Eso no va a suceder. No hay delito”.

La inculpación el jueves último dejó a Trump “conmocionado”, dijo su abogado, pero ahora está “dispuesto a luchar”.

El propio Trump predijo hace días su inculpación y convocó protestas advirtiendo que podrían desembocar en “muerte y destrucción potencial” en el país.

El fin de semana, Trump lo pasará en su mansión de Mar-a-Lago, donde se encuentra hace meses y donde, tras conocer su imputación, salió a cenar con su esposa Melania en una aparente estampa de normalidad, según imágenes que recogió el diario New York Post.

Tacopina insistió en que Trump no será esposado en el breve trayecto entre la oficina del fiscal y la del juez Juan Manuel Merchan, y ello pese a que muchos "desean que sea paseado" por la policía.

También reiteró que no se declarará culpable y ha optado por ir al juicio. Trump no se ha quedado callado en la jornada de ayer: además de postear en su red Truth Social el testimonio de muchos republicanos que lo apoyan, cargó contra el juez Merchan que lleva su caso, diciendo que le “odia” y que ha sido en realidad colocado ahí por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, contra quien tiene una especie de cruzada personal.

Se temía que la imputación de Trump provocase la salida de sus partidarios a las calles, pero en Nueva York no se ha visto ninguno hasta ahora.