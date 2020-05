Doña Obdulia pide al EPP, en nombre de sus madres, tener noticias de su hijo

“Gente del EPP , en especial en el Día de las Madre, me dirijo a ustedes: quiero que me cuenten sobre el paradero de mi hijo, ustedes también son humanos y somos todos iguales. Les pido encarecidamente que me cuenten lo que pasó de mi hijo”, suplicó una vez más doña Obdulia Florenciano .

La mamá de Edelio aprovechó la visita de los militares y medios de comunicación, que llegaron para saludarla en el Día de la Madre, y se dirigió una vez más al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), informó el periodista de Última Hora Justiniano Riveros.

“Soy madre y quiero saber de mi hijo, lo que sea, cuéntenme lo que pasó de él, sería lo más grande que me va a poder suceder en lo que me quede de vida. Les pido esto encarecidamente, en nombre de sus madres –porque ellos no vinieron del viento, ellos tienen madres–, en honor a ese amor a sus madres les pido saber lo que pasó de mi hijo”, rogó.

La consternada mamá contó que cada día se vuelve más pesada la espera y cada fecha especial como la de hoy imagina poder tener noticias de Edelio. “Imagino saber qué pasó de él, si sigue vivo, quisiera hablar con él, saber qué pasó de él, pero eso es algo que nunca más pasó desde que se fue”, lamentó.

Doña Obdulia dijo que desde la desaparición de su hijo ya no hay celebraciones, mucho menos en el Día de la Madre. “Ya no tengo a mi mamá, hace dos años que se fue, pero sé dónde está mi mama, en cambio de mi hijo no sé nada. Para una mamá es lo más doloroso no tener rastros de un hijo”, expresó.

Rendida a la situación que atraviesa hace casi seis años, dijo que iba a estar feliz “si por lo menos sabía que su hijo estaba en un cementerio, porque sabría dónde está”.

“Cada día que pasa esto me pesa más, es demasiado larga la espera y esperamos cada día un resultado: saber algo de mi hijo y no hay nada. Esperamos y esperamos, quizás una noticia positiva o la que fuere. No importa si no es una noticia buena, solo queremos saber de él”, imploró.

Continuó: “En especial en este Día de la Madre, pido a la gente que se lo llevó, si ellos tienen corazón, si también piensan en sus familias, madres e hijos, que nos cuenten el paradero de mi hijo”.

Edelio fue secuestrado el 5 de julio de 2014 por miembros del grupo criminal. Pasaron cinco años y casi siete meses y sus familiares siguen sin información certera sobre su paradero.