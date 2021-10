Los docentes se vieron obligados a volver a paralizar las clases al no llegar a un acuerdo con el Gobierno, para lograr el cumplimiento del ajuste salarial establecido en la Ley de Presupuesto y la aplicación gradual del 16%.

Al respecto, Gabriel Espínola, titular de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), exige que las autoridades cumplan y aseveró que no encuentra una explicación lógica para no otorgar al sector el reajuste establecido por ley.

En ese sentido, dijo que quieren alguna respuesta concreta y no descartan tomar otras medidas para seguir presionando. “Vamos a continuar con estas acciones y, probablemente, radicalizando aún más. Esperamos no llegar a eso, no han sido tampoco determinantes”, subrayó.

Una gran cantidad de docentes se concentran en la Plaza Uruguaya, de Asunción, para luego marchar hasta el Ministerio de Educación y Hacienda, que ofrece a los docentes un ajuste solo del 8%.

Siguiendo con el análisis, Espínola señaló que el Estado “tuvo recaudaciones extraordinarias” y “cree que colocaron esos recursos en proyectos que estaban financiados por las binacionales”.

“Creemos que, ante las elecciones municipales del próximo domingo, estarán utilizando esos recursos como caja chica”, acusó y sostuvo que no entienden por qué no quieren otorgar los USD 30 millones que se requieren para lograr el reajuste del 16%.

Los profesores estiman que 70.000 trabajadores del sector se suman a las medidas de fuerza, quedando sin clases semipresenciales o virtuales 1.000.000 de niños, niñas y jóvenes. Se cerrarían 8.500 establecimientos educacionales en todo el país.

De acuerdo con el sondeo de los educadores, el jueves pasado se paralizaron las escuelas públicas en un 97% en todo el territorio.