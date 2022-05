Docente desconocía acoso y abuso sexual contra el niño, dice abogada

"Hay pruebas de que la docente informó por correo electrónico a la coordinadora, a la directora. Ella hizo todo lo que estuvo a su alcance como docente, luego ya los directivos eran los encargados supuestamente de averiguar, de ver qué es lo que estaba pasando, entonces es como que ella queda apartada de todo eso", expresó.

Dijo que la docente no pudo activar el protocolo porque ella no tenía conocimiento de un caso de acoso o de abuso sexual y que solo sabía de que un niño más grande le dijo a su hijo que "haga ciertos desafíos".

"Ella no podía haber activado un protocolo, ella no sabía, nunca supo, incluso la madre nunca más se comunicó con la docente. Nosotros como defensa agregamos pruebas suficientes de que la maestra cumplió en dar aviso de esa llamada del día 31 (de marzo) a las autoridades administrativas del colegio. Incluso, no se respondió ese correo que ella envió, eso agregamos como pruebas", expresó.

Las tres docentes fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado. A la directora se le amplió la imputación por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/2019 que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual.

Las docentes guardarán prisión preventiva en la cárcel de mujeres Serafina Dávalos, de la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Resolución Nº 268, ordenó el sábado último la intervención del colegio privado de Lambaré, tras el abuso sexual a un niño de seis años.