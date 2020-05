Disney planea estrenar en cines The New Mutants a finales de agosto

La película The New Mutants ha vivido numerosos contratiempos desde que se avanzaran las primeras imágenes del proyecto en 2017.

Esta película tenía previsto llegar a la gran pantalla en marzo, justo cuando comenzó la pandemia mundial que también obligó a cancelar estrenos tan esperados como la nueva Mulan o la última entrega de la franquicia James Bond, No Time to Die.

Durante estos meses, Disney no había reservado en el calendario un día nuevo para presentar The New Mutants (Los nuevos mutantes), que se convertirá en la segunda cinta del gigante del entretenimiento en llegar a los cines tras el confinamiento, ya que Mulan lo hará un mes antes, el 24 de julio.

Por el momento resulta imposible determinar si estas fechas se mantendrán en el resto de países ya que dependerá de las condiciones sanitarias y de sus propias autoridades.

Nota relacionada: The New Mutants, la película "maldita" de X-Men, estrena un nuevo tráiler



Tampoco está claro si los estrenos previstos para este verano llegarán a todos los cines de EEUU, pues mientras algunos estados poco poblados han iniciado la apertura de negocios, grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles tienen planeado un confinamiento más largo.

Por ejemplo, ayer el alcalde del condado de Los Ángeles, donde se localiza Hollywood, pronosticó que se alargaría hasta el mes de julio.

La película The New Mutants se basa en una serie de cómics creada en los años 80 que expandió el universo de X-Men y se centraba en las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes con habilidades extraordinarias que están internados en una especie de siquiátrico.

En los adelantos del filme aparecen Maisie Williams, famosa por interpretar a Arya Stark en Game of Thrones; la intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy, conocida por cintas como The Witch (2015) o Split (2016); y la brasileña Alice Braga, popular por haber protagonizado la versión estadounidense de La reina del sur.

Lea también: Mystique reclama: Ya va siendo hora de las X-Women



Además, los responsables anunciaron un posible cameo de Antonio Banderas del que no se conocen más detalles.

La película ha vivido numerosos contratiempos desde que se avanzaran las primeras imágenes del proyecto en 2017, momento en el que se encadenaron aplazamientos entre rumores de que la película necesitaba muchos retoques como, por ejemplo, rodar nuevas escenas.