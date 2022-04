Directora electoral afín al cartismo pide permiso al TSJE

La nota por la cual se presenta el pedido de permiso de la funcionaria está firmada por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, quien asegura que no está de acuerdo con el pedido de reemplazo realizado por el TSJE ya que no existen causales. Asimismo, el titular del Partido Colorado aseguró que la mujer se desempeñó en el cargo sin cuestionamientos.

Lea más: TSJE pide cambiar a directora cartista

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, y el vicepresidente de la misma institución, Alberto Ramírez Zambonini, remitieron una nota al titular de la ANR, Pedro Alliana, para que designe a otra persona en lugar de la directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, que está en abierta campaña proselitista como candidata a senadora por el movimiento Honor Colorado.

https://twitter.com/materesaperalta/status/1511723948530098189 Está mañana concretamos el plan que trazamos desde el inicio de este nuevo camino, con la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado.

Presenté pedido de permiso de mi cargo cómo Directora del Registro Electoral del TSJE hasta diciembre de 2022, sin goce de sueldo. — María Teresa Peralta (@materesaperalta) April 6, 2022

La nota refiere textualmente que el pedido se debe a que “la representante actual de la ANR, la abogada María Teresa Peralta, se encuentra en campaña proselitista con miras a las elecciones generales del año 2023 y la misma integra el Consejo de la Dirección de Registro Electoral anteponiéndose con la misión y visión de la Justicia Electoral”.

Relacionado: Peralta no piensa renunciar a Dirección de Registro Electoral

Peralta precisó que dejará el cargo solamente si resulta electa como senadora, ya que considera que no existe ninguna incompatibilidad en el ejercicio del cargo y la actividad electoral.

Peralta fue anunciada por el cartismo como una de las candidatas a senadora junto con otras siete mujeres, Mónica Pérez; la ex ministra de la Corte y ex vicepresidenta, Alicia Puchetta; la esposa de Óscar Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente; la ex ministra de Hacienda, Lea Giménez; la ex ministra de la Mujer, María José Argaña y las diputadas Cristina Villalba y Del Pilar Medina.

La directora empezó a generar polémica por sus fotografías con Horacio Cartes y la misma respondía que su cargo es político porque fue designada en representación de la ANR.