TSJE pide cambiar a directora cartista

Ayer, la directora no quiso responder sobre la nota del TSJE y tampoco las autoridades de la ANR emitieron una comunicación al respecto.

Pero unos días después de la confirmación de su candidatura, Peralta precisó que dejará el cargo solamente si resulta electa como senadora, ya que considera que no existe ninguna incompatibilidad en el ejercicio del cargo y la actividad electoral. “Yo no tengo por qué renunciar, si es un cargo administrativo. Aparte, quienes tengan cargos unipersonales son los que deben renunciar, ya sea a presidente o vicepresidente”, manifestó la funcionaria de la Justicia Electoral.

Peralta fue anunciada por el cartismo como una de las candidatas a senadora junto con otras siete mujeres, Mónica Pérez; la ex ministra de la Corte y ex vicepresidenta, Alicia Puchetta; la esposa de Óscar Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente; la ex ministra de Hacienda, Lea Giménez; la ex ministra de la Mujer, María José Argaña y las diputadas Cristina Villalba y Del Pilar Medina.

La directora empezó a generar polémica por sus fotografías con Horacio Cartes y la misma respondía que su cargo es político porque fue designada en representación de la ANR.

Peralta asumió el cargo en agosto del año 2019. Como vicepresidente del Registro se encuentra Primio Arce del PLRA. El consejo integran miembros de otros partidos como Hagamos y Patria Querida.

La misma en su defensa siempre manifestó que su función es administrativa.

“Lo que hacemos es cruzar los padrones de los partidos para sacar el padrón”, indicó.

“No tenemos ninguna incidencia en el padrón ni yo, ni Informática”, había dicho.



María Teresa Peralta se encuentra en campaña con miras a las elecciones generales del año 2023.



La misma integra el consejo del Registro Electoral y se antepone

con la misión y visión de la Justicia Electoral.

