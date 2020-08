Diputados rechazan pedido de intervención de Municipalidad de Concepción

El pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción, capital del Departamento de Concepción, no prosperó, ya que los diputados no prestaron el acuerdo necesario. Algunos diputados solicitaron el sentido de votación al proyecto para conocer la cantidad de votos, ya que no hubo claridad en la cantidad y el sentido. No obstante, la mesa directiva de la Cámara confirmó que la mayoría fue por el rechazo.