Precisamente, en la fecha se debía tratar el informe final de la intervención realizada a la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, San Pedro, donde los integrantes de la Cámara Baja debían decidir si destituían o no al jefe comunal Gustavo Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado, por un supuesto faltante de G. 18.000 millones.

Fiel a su estilo, la diputada liberal Celeste Amarilla comenzó con los ataques, cuestionando al intendente colorado, también mencionó al clan Adorno y al de su colega Basilio Bachi Núñez, el clan Núñez.

Lea más: Horacio Cartes reconoce pasar un mal momento tras sanciones de EEUU

“El tema que nunca pasa de moda, la corrupción. Hoy, si los votos permiten, vamos a destituir a un corruptito, consuetudinario, comprobado, de familia de ladrones, heredó, en la sangre trajo el gen del robo. Ojalá nos toque más adelante Alto Paraguay, uno de los departamentos más olvidados, incluso por los diputados chaqueños, que están acá sin mover un dedo, sin hablar de nada, viendo pasar los días y esperando cobrar el sueldo a fin de mes”, manifestó.

Seguidamente, acusó al clan Adorno de vaciar Alto Paraguay, tanto la Municipalidad como la Gobernación, resaltando que incluso así se vuelven a candidatar.

“No sé si tengo un déjà vu o me suena a Núñez, así más o menos, una partida de gordos ladrones, contra los que la ciudadanía no puede, contra los que nadie puede, hasta que va a llegar el fin, si el fin le está llegando a Horacio Cartes, que no le llegaría a Adorno, a Núñez”, expresó Amarilla. “No sé si tengo un déjà vu o me suena a Núñez, así más o menos, una partida de gordos ladrones, contra los que la ciudadanía no puede, contra los que nadie puede, hasta que va a llegar el fin, si el fin le está llegando a Horacio Cartes, que no le llegaría a Adorno, a Núñez”, expresó Amarilla.

La diputada se refirió al ex presidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien acusó de tener bienes malhabidos.

Le puede interesar: Efraín insta a Peña a dar la cara: "Es un prestanombre de Cartes", afirma

“El 27 de marzo el señor Cartes tiene que deshacerse de todos sus bienes malhabidos, porque no hizo con trabajo, hizo con contrabando de cigarrillos, hizo cuando ya era socio de Fadh Yamil con Darío Messer en la frontera y evadía impuesto con las divisas que llevaba. Son años de corrupción y lo que hizo fue crear una familia de corruptos, comprar un partido ya corrompido y enseñarles cómo ser más corruptos”, acusó.

Por su parte, los colorados Basilio Núñez y Juan Carlos Nano Galaverna atacaron al candidato a presidente de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, por su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Nada más que USD 37 millones en una auditoría de un año de su gestión. Estuvo tres años”, denunció Basilio Bachi Núñez.

“Lamentablemente, presidente, esto hace más de cinco años y no podemos acusarle de lesión de confianza, pero de que Efraín Alegre tuvo enriquecimiento ilícito, esta es la prueba y en la próxima sesión voy a pedir un pedido de informe a la auditoría del Ejecutivo, lo que fue cajoneado por el entonces presidente Fernando Lugo”, anunció.

“Estos te quieren hablar de transparencia, tenemos unos cuantos candidatas o candidatas a senadoras que son del mismo plumaje, que viven de las coimas, que en plena sesión de directores se acusan de coimeros”, expresó Basilio, aludiendo a la diputada Celeste Amarilla, quien había reconocido haber puesto dinero para conseguir su banca.

Juan Carlos Nano Galaverna calificó a Alegre como mentor de “la ruta de la mentira, Efraudín" y lo acusó de manejar como un boliche el MOPC. “El paladín de la honestidad se chupó USD 37 millones según este informe de la Contraloría”, expresó.

Al mismo tiempo, el diputado Enrique Antonio Buzarquis aseguró que extrañamente 13 años después aparece una supuesta auditoría de un grupo político que estuvo en el gobierno todo el periodo de Horacio Cartes.

"En 13 años no se dieron cuenta de que había irregularidades y a días de las elecciones se dieron cuenta. Este tipo de acciones denotan desesperación, denotan preocupación y, sobre todo, torpeza política", afirmó Buzarquis.

Entérese más: Desafían a EEUU en un acto político presidido por Horacio Cartes

Mientras que el diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, quien forma parte de la Concertación Nacional, dijo que los colorados están dando señales claras de desesperación y de que tienen una profunda preocupación de que van a perder sus privilegios.

“Imaginémonos que la forma de atacar es reconocer su propia inutilidad, con cinco años de una fiscala que defendieron, no fueron capaces de hacer nada”, cuestionó.

La diputada Celeste Amarilla calificó de “estúpidos” a los colorados por dejar crecer la figura de Efraín Alegre sin haber movido los informes del descomunal robo que denuncian.

“Han tenido la auditoría de la Contraloría, de Contrataciones Públicas, la Fiscalía a su cargo, la gorda esa puesta por Cartes, Sandra Quiñónez a sueldo, han tenido la Corte Suprema de Justicia, han tenido todos los jueces como siguen teniendo. Tienen la estructura para descubrir la corrupción y no los descubren porque son sus correligionarios”, aseveró. “Han tenido la auditoría de la Contraloría, de Contrataciones Públicas, la Fiscalía a su cargo, la gorda esa puesta por Cartes, Sandra Quiñónez a sueldo, han tenido la Corte Suprema de Justicia, han tenido todos los jueces como siguen teniendo. Tienen la estructura para descubrir la corrupción y no los descubren porque son sus correligionarios”, aseveró.

Entre otras cuestiones, dijo que tuvieron el caso de Efraín Alegre 12 años cajoneado, pero que ahora que les va a ganar se preocupan. “Estúpidos, una palabra que debería conocer el neurocirujano (Basilio Núñez), porque es genética”, indicó.

Por otro lado, la diputada colorada Jazmín Narváez dijo que fueron tratados de inútiles y un montón de otras cosas más por parte de sus colegas y que se está agrediendo a las personas por pertenecer a nucleaciones políticas, por lo pidió hacer las denuncias en particular y no generalizar.

Asimismo, Núñez pidió pasar un video de la diputada Amarilla, donde en medio de un barullo ambos diputados se atacaron con descalificativos como "coimera, coimero y ladrón", entre otros, y pidió una sanción para la legisladora.

Por último, el diputado Édgar Acosta dijo que es un error traer una auditoría de 13 años atrás que en las presidencias de Horacio Cartes y de Mario Abdo Benítez tuvieron a disposición. "En caso de tener conocimiento, es inacción u omisión", reprendió.

Intendente de San Pedro presenta renuncia

El diputado Pastor Vera Bejarano informó que el intendente de San Pedro presentó su renuncia, pero de igual manera planteó llevar adelante la sesión extraordinaria por la destitución.

Los diputados opositores pidieron verificar si la nota era real, en tanto que los colorados solicitaron no ensañarse con el intendente, alegando que ya renunció.

No obstante, los colorados dejaron sin cuórum la sesión, a la espera de que la Junta Municipal acepte la dimisión.