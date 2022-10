El ingreso a la cárcel de mujeres del ataúd del ex líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Osvaldo Villalba, generó gran indignación y le costó el cargo al ministro de Justicia, Édgar Taboada, quien había asumido solo horas antes en la mañana del martes. También fue destituida la directora del Buen Pastor.

La diputada Celeste Amarilla aseguró que la vida y muerte de Osvaldo Villalba fueron un patético espectáculo de ignorancia, codicia, maldad y cobardía y que murió matando a indígenas tirados de espaldas contra el piso.

"Osvaldo Villalba fue el peor de los hijos que tuvo. Dejó morir a su hija desangrada y corrió por el monte para salvarse. Todavía se escuchan los ecos de los gritos de esa niña, uniformada, de camuflas y puesta como carnada para recibir a las fuerzas policiales", manifestó la diputada, haciendo referencia a la madre de los hermanos Villalba.

También se refirió a la ex líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen Villalba, a quien le dijo que no tiene derecho ni a llorar a sus muertos y que las víctimas no han tenido derecho ni siquiera a una sepultura.

“Si son tan valientes vengan acá y lleven a uno de nosotros. Es muy fácil ser valiente en el monte, con una UZI robada. Vengan acá a ver si pasan Calle Última”, remarcó.

Crítica

Finalmente, sostuvo que la muerte de Osvaldo Villalba fue una casualidad del inepto gobierno y no fruto de un trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), además de señalar que Osvaldo cargaba con más de 70 muertes.

La diputada Norma Camacho lamentó el desgobierno al que el país se encuentra sometido y la ofensa que significó ver el féretro entrar al Buen Pastor, estableciendo una inadmisible situación de privilegio.

"Lamentamos la afrenta recibida por los familiares de los ciudadanos secuestrados, entre ellos un ex vicepresidente de la República. Lamentamos el asesinato de inocentes; en este caso, de los pueblos indígenas", remarcó.

La diputada Kattya González cuestionó la falta de transparencia del Gobierno sobre lo que ocurre en los operativos, aunque puntualizó que, fundamentalmente, lo que significó una bofetada para el pueblo paraguayo fue el privilegio para una criminal condenada, a quien dejaron despedirse de su hermano en el penal de mujeres.

De igual manera, aseguró que lo que pasó no puede repetirse y exigió un pedido de disculpas al pueblo por parte del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Reconocimiento

El diputado colorado Raúl Latorre dijo que el reciente enfrentamiento y la caída Osvaldo Villalba es algo que hay que celebrar y dar las felicitaciones correspondientes a la FTC y la Policía Nacional.

Manifestó que el golpe no representa el fin del EPP, pero constituye una oportunidad para expandir las funciones de la FTC y acabar con el grupo armado.

Dijo que en el Norte del país prolifera el narcotráfico, matan periodistas e intendentes y está por convertirse en una zona liberada, por lo que pide una intervención militar como único y último recurso para cambiar la realidad.

Sobre el ingreso del ataúd al Buen Pastor, remarcó que el gran acierto de la FTC se vio opacado por la terrible falta de respeto que aconteció contra el país, familiares, secuestrados y extorsionados por el EPP.

El diputado Sebastián Villarejo dijo que los familiares y la ciudadanía en general sintieron indignación y dolor y las palabras sobre la inutilidad del Gobierno retumbaron.

“Estamos hablando de quien lideró un grupo con 135 ataques, que registraron pérdidas humanas de 38 civiles, 18 policías y 11 militares, además de 14 secuestros”, puso en énfasis los ataques del EPP y que el grupo armado, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos están ligados en las mismas rutas.

La diputada Rocío Abed de Zacarías cuestionó que el crimen organizado maneja las penitenciarías del país y que sus miembros deben estar incomunicados como mínimo y recluidos en los penales de máxima seguridad para que no sigan manejando el país.

El cartista Basilio Núñez dijo que lo que pasó ayer no tiene nombre y pidió recordar el triste desenlace de Cecilia Cubas, quien fue secuestrada por el EPP y enterrada viva en un túnel. Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau y de la ex senadora Mirtha Gusinky, incluso se encontraba embarazada, producto de una violación durante su cautiverio.

El diputado Édgar Ortiz criticó que las cárceles se encuentren en la ciudad e incluso se pegan el lujo de traer a un muerto para que su hermana se despida, olvidando el derecho de las víctimas.

"La cárcel es una facultad para delinquir, ahí entran rateros y salen profesionales ladrones", aseveró.