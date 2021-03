Diputados colorados se escapan de sesión para no debatir sobre crisis política

Diputados colorados se retiran de la sesión para no analizar crisis política.

Ante toda la situación, este miércoles, la diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González, propuso un debate durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, sin embargo, varios parlamentarios colorados decidieron abandonar la sala.

La propuesta fue apoyada por todas las bancadas opositoras, pero debido a la falta de cuórum por la ausencia de los abdistas y cartistas se levantó la sesión, informó la periodista de Última Hora Ruth Benítez.

"Lastimosamente no hubo el cuórum reglamentario al inicio para poder habilitar el estadio de oradores. Las crisis se administra, las crisis no se elude, a la crisis no podemos guardarla en un cajón", reprochó González ante la masiva retirada de los diputados del Partido Colorado.

Igualmente, manifestó que la ciudadanía espera el compromiso de los tres poderes del Estado.

"Hace seis días en las calles nos están exigiendo la toma de decisiones en lo que respecta a las vacunas y los insumos médicos", remarcó y cuestionó a sus colegas "por seguir tibios e indiferentes"

"No quieren debatir y eso es importante que la gente sepa, no es un derecho retirarse en este momento", apuntó la parlamentaria.

Toda la situación revivió la intención de los partidos de oposición para impulsar nuevamente un juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.

Para intentar calmar los ánimos, el jefe de Estado va anunciando los cambios dentro de su gabinete. Decisión que tomó tras la primera jornada de manifestación que terminó con enfrentamientos entre efectivos policiales y ciudadanos.

Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene firme y asegura que seguirán hasta lograr la renuncia del titular del Ejecutivo.