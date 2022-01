Diputado sorteará su salario y desata revuelo en redes sociales

“Esta es mi responsabilidad social, es por lo que me paga el pueblo. Soy consciente de la situación actual y de que hay gente que el día de hoy necesita un respiro económico”, manifestó el diputado.

Asimismo, dijo que, por su trabajo como legislador, quiere retribuir a los ciudadanos los días de receso parlamentario, en los que no está cumpliendo con su labor como tal.

https://twitter.com/carlitosrejala/status/1484671021558943751 SORTEO MI SALARIO DE DIPUTADO POR VACACIONES



¡Hola gente!



Por mi trabajo como legislador quiero retribuirles a ustedes estos días de receso parlamentario, en los que no estamos cumpliendo con nuestra labor como tal. pic.twitter.com/1w3ykcXszI — Carlitos Rejala (@carlitosrejala) January 21, 2022

Algunas personas se mostraron a favor de la iniciativa o del sorteo del dinero, en tanto que otros calificaron de populista la idea.

Uno de los usuarios señaló que si realmente su idea era ayudar tenía que donar a las personas que realmente necesitan, con la compra y reparto de víveres, pero que solo se nota que quiere ganar seguidores.

https://twitter.com/piper_mala/status/1484672775314984961 Podés donar a los Bomberos que tanto están necesitando en estos días. O a algún hogar de niños o ancianos que tanta falta hace. Sin tanto protocolo ni tanta publicidad también podés hacer una actividad con responsabilidad social. — Valeria con V corta ♥ (@piper_mala) January 21, 2022

Otra usuaria le señaló que perdió un voto, ya que confiaba en su figura y lo respetaba, pero con el sorteo solo busca armar una base de datos y sumar seguidores con dinero que le otorga la ciudadanía para trabajar por el bien de todos.

"Agarrá tus vacaciones y llevá esa plata a los cuarteles de bomberos de Ayolas, Misiones o a los bomberos que están todo el día en la Costanera. Hacé algo productivo", expresó otro internauta.

Otros ciudadanos también mencionaron que lo mismo hizo el diputado argentino Javier Milei y posteriormente se registró toda una polémica por la base de datos de los inscritos, que se empezó a vender.

https://twitter.com/Nati_Tpy/status/1484771157857357824 Sorteo Dona a los bomberos y hace algo útil en vez de imitar lo que hacen en otro país solo para ganar prensa. Y la labor como parlamentarios, no la cumplen en todo el año, así que, boludos no somos — Nati T. (@Nati_Tpy) January 22, 2022

"Esto no se llama otra cosa que populismo. Si tanto te pica la responsabilidad social, hay demasiadas instituciones a las que podés donar en todo caso, pero esto es demasiado evidente que es un asqueroso proselitismo", criticó otra persona.

En esa línea, una mujer destacó el nivel de populismo, diciendo: “Claro que me encantaría ganar esos G. 10 millones. No sabés qué respiro me daría, pero me haría mejor saber que los enfermos de cáncer ya tienen sus medicamentos faltantes.¿Por qué no va al Incán y preguntá a quién le falta medicación y les comprás?”.

La medida del legislador se da de cara a las elecciones del año 2023, donde se elige a un nuevo presidente de la República, así como senadores y diputados. Varios movimientos y autoridades ya empezaron la carrera política para mantener sus cargos y millonarios sueldos.