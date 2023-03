Diputada pedirá la suspensión de subsidio al transporte público

“¿Por qué cuesta lo que cuesta el pasaje? ¿Por qué hay buses diferenciales que hoy no tienen aires acondicionados? ¿Por qué no hay buses en las calles en los horarios pico? Si eso no explican, no se les puede dar ni un solo guaraní”, cuestionó duramente la parlamentaria.

Nota relacionada: Reportan largas esperas para tomar colectivos en el área metropolitana

En tono tajante, calificó a los miembros del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) de ser una rosca mafiosa que opera “directamente con políticos que están sentados en las cámaras de Senadores y Diputados para que nada cambie”.

En ese sentido, dijo que vienen siguiendo de cerca la problemática de las reguladas e incluso presentaron un pedido de interpelación al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez.

https://twitter.com/Di_Escobar19/status/1641208168821800961 No pueden jugar así con la gente, quiero hacer público esto, para que todos hablemos y denunciemos es una injusticia para todos los usuarios, inhumano, hay gente esperando desde las 17 hs y ahora son las 18:32 y no pueden subir en ningún colectivo pic.twitter.com/zrSImGfogk — Diana Escobar (@Di_Escobar19) March 29, 2023

“La claque colorada casi me aprieta por la pared y me dice: '¿Por qué vamos a presentar esto si estamos en época electoral?’”, manifestó y posteriormente denunció que los diputados de las bancadas cartista y abdista dejaron sin cuórum la sesión para evitar el tratamiento del pedido.

Le puede interesar: Centro de control de billetaje costará USD 4,3 millones

De acuerdo con la legisladora, Cetrapam recibió desde el 2013 G. 806.000 millones para brindar un mejor servicio.

El pago del susidio es el único rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN) que se ejecuta al 100% y por adelantado, pese a ofrecer un pésimo servicio a los usuarios del transporte.

Además, recordó que se hizo una licitación de USD 4 millones para la construcción del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. “Hoy esa plata se comió y no hay resultados”, expresó.

Igualmente, Kattya González denunció que el desembolso del subsidio y las reguladas “no son gratis”. Esto es, según dijo, la “transferencia del diezmo” para que se gaste en las elecciones.

También puede leer: Tarifa del pasaje y subsidio siguen subiendo, pero el servicio no mejora

“Ellos reciben el subsidio y les transfieren a estos delincuentes (diputados accionistas del transporte público y dueños de estaciones de servicios)”, expresó.

En la tarde y noche de este miércoles los usuarios reportaron al menos una hora de espera para tomar un colectivo en el área metropolitana.

El drama de los trabajadores y estudiantes que dependen del deficiente transporte público incluso quedó evidenciado en fotografías y videos divulgados en las redes sociales.

Si bien se abonan G. 2.300 por el boleto convencional y G. 3.400 por el pasaje en buses diferenciados, intentar viajar en el transporte público representa pagar un alto costo en cuanto al tiempo utilizado para llegar a destino.