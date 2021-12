Kattya González , diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN), habló con Monumental 1080 AM sobre la unidad de la oposición y sobre el sistema de cómo será electo el candidato de la concertación, rumbo a las elecciones presidenciales 2023.

En ese sentido, consideró que es importante “ser maduros y tomar las decisiones correctas” e indicó que seguirá trabajando para articular una alternativa plural y unida, pero reconoció que eso necesitará de mucha tolerancia.

Para la diputada, lo único que no se debe tolerar en este proceso es la incompetencia y el fanatismo, para “dejar de ser esa democracia de papel y que empiece una democracia de verdad”, sostuvo.

Siguiendo con el análisis, reconoció que el escenario es difícil y que el individualismo o las posiciones polarizadas podrían truncar todo el proceso. “Se requiere dar esa impresión de que estamos haciendo el esfuerzo para llegar”, prosiguió y acotó que ya es importante posicionar figuras.

Igualmente, señaló que el discurso de "no me siento a hablar con ellos por cuestiones ideológicas" significa no reconocer la problemática del país. En otro momento, manifestó su postura a favor de abrir un padrón electoral para el 2022, pero excluyendo al Partido Colorado e incluyendo a los partidos independientes. "Ellos (Partido Colorado) pueden contaminar nuestra elección con sus intereses", expresó.

González compartió este jueves una foto en donde se la ve con el senador Fernando Lugo. La misma mantuvo una reunión con el ex presidente en el marco de la formación de una alianza o concertación para el 2023.

“La construcción de un país mejor, unido y solidario pasa a través del diálogo abierto entre todos. Se celebran las coincidencias, se trabajan los puntos intermedios y se respetan las diferencias. Eso nos hace demócratas, nos hace ciudadanos”, señaló la legisladora, quien dijo que “todavía no quiere hablar sobre ser candidata a presidenta”.