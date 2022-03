Dinero robado a guardia era para comprar remedios para su hija

Los autores se movilizaban a bordo de un vehículo. Interceptaron al hombre en la calle, lo arrojaron al suelo, le propinaron golpes de puño y patadas, inclusive le destrozaron la ropa, para finalmente apoderarse de la suma de G. 3 millones que tenía para comprar medicamentos a su hija con discapacidad y para una pequeña construcción en su vivienda.

"Es el pan nuestro de cada día, hay delincuencia por todos lados, yo salí a las 4:00 de mi casa para ir a mi trabajo y de atrás me agarraron, dos se tiraron encima mío y me caí en el suelo", relató en conversación con NPY.

Trabajador asaltado: "Se llevaron el dinero para el medicamento de mi hija"

La víctima afirmó que uno de los desconocidos tenía un cuchillo y el otro un arma de fuego, presumiblemente una pistola, con la cual le golpeó en la cabeza, produciéndole un corte.

"Lastimosamente tengo una hija especial y no puedo vivir sin efectivo, en cualquier momento me llama mi señora y me pide que le compre remedio. Normalmente siempre tengo un poquito. En ese momento tenía G. 3 millones porque tenía que comprarle remedio", expresó.

El trabajador dijo que del dinero tenía previsto comprar también materiales de construcción para una obra en su domicilio. Afirmó que "le cuesta mucho" juntar el dinero porque gana sueldo mínimo y debe pagar cuatro pasajes por día.

En una cámara de circuito cerrado quedó captado el momento del hecho. Según se observa, eran tres los delincuentes, dos de ellos quienes atacaron a la víctima y uno era el conductor del vehículo.

Las personas que deseen ayudar al hombre pueden comunicarse al número (0983) 248-874 con su esposa Nancy Martínez.