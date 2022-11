El titular de la Dinac señaló que se trataría de un funcionario que pertenece al Sindicato de Cielos Abiertos y que desempeña funciones en el área de Infraestructura de la institución, pero que no tiene conocimiento de qué estaba haciendo en el lugar porque no tiene ninguna relación con sus funciones.

"Voy a dar una directriz para que se haga una investigación profunda sobre este tema. No hay ninguna justificación (para que haya acompañado) y eso lo vamos a investigar hasta el último. Voy a ordenar de inmediato la investigación", resaltó a través de Monumental.

Asimismo, manifestó que Adorno tendría que iniciar sus labores en la entidad a partir de las 7:00 hasta las 15:00, mientras que el supuesto rapto ocurrió alrededor de las 5:00 de este viernes.

Kanazawa también refirió que este tipo de custodia a caudales de dinero no es competencia de la Dinac. No obstante, dijo que puede llegar a ser parte de un pedido especial, pero que deben estar involucradas todas las instituciones de seguridad.

Finalmente, el presidente de la Dinac manifestó que desconoce los detalles del vuelo en el cual llegaron los alrededor de USD 500.000, que se presume provinieron de Turquía.

Funcionario dice que le pidieron acompañar a brasileño

Por su parte, el funcionario Néstor Adorno habló tras el caso con los medios y afirmó que se encontraba fuera de su horario de trabajo en la Dinac, pero que solo acompañó a la víctima desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, debido a que "su patrón" le pidió, aunque no dijo la identidad de esta persona. Manifestó desconocer que trasladaban una alta suma de dinero.

Funcionario de Dinac acompañaba a brasileños asaltados en Asunción



♦ El hombre alegó que se encontraba fuera de horario laboral y que los afectados son clientes suyos como asesor jurídico.



"Estaban totalmente uniformados. No me asusté porque estaba con Policías"

Además, indicó que es asesor jurídico y que en ese marco se estaba encargando de gestionar las documentaciones de nacionalidad brasileña del empresario, el registro de conducir, entre otras gestiones.

"Por confianza, me suele llamar para su registro de conducir, cosas así, fue a las 4:30, a las 5:00 de la mañana, fue fuera del aeropuerto todo. Solamente me dice un amigo, el patrón, que me vaya a buscarle a Thiago (el secretario), y yo me voy a buscarle y nada más", alegó el abogado.

Adorno dijo también que el vehículo rojo que estaba conduciendo para custodiar la camioneta es de su propiedad y que en el aeropuerto Silvio Pettirossi solo esperó en el estacionamiento al rodado.

Seguidamente, relató que cuando llegaron al domicilio del empresario, este último y él bajaron de los vehículos a fin de despedirse y que en ese momento llegó un automóvil blanco con baliza policial y supuestamente los encañonaron.

Después observó un vehículo tipo Noah, de color negro, que se estacionó en el lugar. Uno de los ocupantes supuestamente les dijo que se suban, tras lo cual ya los esposaron y los llevaron.

Aseguró que vio que los uniformados estaban con vestuarios de agentes de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Nacional, pero algunos portaban tapabocas y otros pasamontañas.

Cuando la producción de Monumental 1080 AM intentó comunicarse con el funcionario vía llamada, atendió otra persona que no era el propietario de la línea. Esta manifestó que había encontrado el teléfono tirado en la calle, en la zona del superviaducto de Aviadores del Chaco y Madame Lynch, conocido, como Rodrigo Quintana, en Asunción.

Este viernes, dos brasileños denunciaron que fueron raptados por supuestos policías cuando estaban por ingresar a un edificio de Asunción. Además, señalaron que los supuestos uniformados se llevaron cerca de USD 500.000 que tenían dentro de un maletín.