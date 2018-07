Día Mundial del Rock: El universo musical celebra una fecha muy especial

El 13 de julio de 1985, los grupos y solistas más icónicos del género se reunieron en el concierto Live Aid realizado de manera simultánea en Londres (Inglaterra) y Filadelfia (Estados Unidos).

El fin del evento fue recaudar fondos para erradicar la hambruna extrema de Somalía y Etiopía, países ubicados en África. La mente maestra detrás de la iniciativa fue Bob Geldolf, músico y activista irlandés.

Público en el Live Aid.jpg Birmingham live

El evento

Un line-up soñado dio ritmo a la jornada maratónica de 16 horas de recital. En el estadio inglés Wembley subieron a escena una serie de artistas, entre los que se destacaron: The Who, U2, Sting, David Bowie, Elton John, Paul McCartney y Queen, quienes fueron los protagonistas absolutos del Live Aid.

David Bowie - Heroes - Live Aid 1985

El grupo encabezado por Fredy Mercury solo necesitó 24 minutos para hacer vibrar al Wembley e inmortalizarse. Muchos expertos recuerdan hasta estos días la histórica actuación.

Queen - Live at LIVE AID

Al otro lado del Océano, en el estadio J. F. Kennedy: Led Zeppelin, los Rolling Stones, Black Sabbath, Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner, la máxima exponente del pop, Madonna, y muchos más fueron los responsables de hacer bailar al público. Phil Collins estuvo presente en los dos conciertos.

USA For Africa - We Are The World PHILADELPHIA FINALE

162.000 almas estuvieron presentes en este momento histórico y el festival se transmitió vía satélite en 72 países, todo un récord para la época en que no existían las plataformas digitales. En total, un billón de personas pudo ver este evento desde la comodidad de sus hogares.

El Live Aid fue uno de los eventos benéficos más exitosos, al recaudar un total de 40 millones de libras.

Orígenes del género

El rock tuvo sus inicios en la década de los 40 y tomó vuelo en los 50. Los registros datan que Alan Freed, DJ norteamericano, bautizó al género como "rock and roll" el 11 de julio de 1951, al llamarlo así mientras estaba al aire en su programa de radio.

El nombre se le ocurrió de la frase "Let's go rockin' and rollin', baby", utilizada por los jóvenes de la época. En la misma década, surgió el máximo exponente del ritmo, Elvis Presley.

Elvis Presley - Jailhouse Rock

En los 60 surgió un fenómeno denominado 'la invasión británica', con The Beatles y los Rolling Stones, quienes se apoderaron de las estaciones de radio de todo el mundo. Esta etapa es considerada como la más importante en la concepción del género.

En América Latina

La primera canción de este estilo que cosechó éxitos en la región fue "La Bamba", interpretada por Ritchie Valens en 1958. El músico era mexico-americano.

Ritchie Valens La bamba.jpg Archivo

En los 60, el guitarrista mexicano Carlos Santana interpretaba sus canciones en español e inglés en bares de Estados Unidos. En 1969, compartió escenario en el festival de Woodstock con exponentes del rock mundial como Janis Joplin y Jimi Hendrix.

El auge del rock en español surge en los 80 con las bandas españolas Héroes del Silencio, los Hombres G, Cómplices, entre otros.

En Latinoamérica, los argentinos Soda Stereo, Virus, Charly García, Los Enanitos Verdes y Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en los exponentes más famosos del género.

En los 90 aparecieron grupos como Molotov, Maná, Café Tacvba, Aterciopelados y se lanzaron como solistas Andrés Calamaro, Fito Páez y Gustavo Cerati, entre otros.

Conciertos en Paraguay

Muchos rockeros internacionales pisaron el suelo paraguayo. El primer gran concierto fue el Rock in Sanber en 1988. Soda Stereo, Fito Páez, Paralamas (de Brasil) y la agrupación nacional RH+ encabezaron el evento.

Cerati rompe guitarra en el final de Rock Sanber

Otros destacados exponentes del género que visitaron nuestro país fueron: Aerosmith (2011), Guns N' Roses (2011 y 2014), Kiss (2012), el ex beatle Paul McCartney (2012), The Cure (2013), Red Hot Chilli Pepers (2013), el ex vocalista de Led Zeppelin Robert Plant (2015), por citar algunos.

Paul McCartney en Paraguay.jpg Rock en Paraguay

Sin dudas, el rock es un género que jamás morirá. Al contrario, a medida que pasa el tiempo las bandas clásicas se vuelven inmortales, aparecen subgéneros y nuevos grupos surgen, dándoles su toque propio.