Estas son las claves y los acontecimientos más importantes en el comienzo del 69 día de invasión rusa de Ucrania:

Sobre el terreno

La evacuación de Mariúpol: Han permanecido dos meses escondidos en la acería de Azovstal, en Mariúpol, junto a soldados y combatientes del batallón de Azov, y ahora los primeros civiles evacuados se acercan a Zaporiya en un viaje lleno de controles y dificultades pese a que solo 220 kilómetros separan las dos ciudades.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, dijo hoy que la evacuación de la ciudad de Mariúpol continuará este martes y que espera que funcionen los corredores humanitarios de Berdiansk, Tokmak y Vasylivka, al oeste de dicha ciudad. En un discurso publicado esta madrugada, el presidente Zelenski dijo que Kiev seguía "haciendo todo lo posible para salvar" a los civiles de Mariupol y que "la operación de evacuación continúa".

La operación para evacuar a ciudadanos de Mariúpol, ciudad portuaria en el Mar de Azov, que está siendo coordinada por las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, se sigue llevando a cabo pero con muchas dificultades y sobre su continuidad planea la incertidumbre.

Los combates del sur: Los soldados ucranianos que defienden el sur del país han conseguido detener la ofensiva rusa que intenta ocupar toda la región administrativa de Jersón, en dirección a Mykolaiv, que los rusos planean ocupar, según el Alto Mando ucraniano.

Lea más: Evacuado primer centenar de civiles de acería en Ucrania

"El enemigo, fortificado en posiciones defensivas, no realizó ninguna acción activa en las regiones de Jersón y Mykolaiv (en el sur del país, donde controla amplías áreas,) durante las últimas 24 horas", aseguró el comando ucraniano posicionado en la zona.

"Sin embargo, Mykolaiv y sus alrededores han sido atacados por múltiples lanzacohetes. El enemigo disparó una vez más contra las instalaciones industriales. Afortunadamente, no se han reportado víctimas", agregó.

Transnistria no representa una amenaza: El responsable de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, cree que la región prorrusa moldava de Transnistria, fronteriza con Ucrania, no representa una amenaza importante para su país, aunque sigue siendo un factor de desestabilización para toda la región.

En una entrevista con el medio ucraniano NV que difunde la agencia local Ukrinform, Budanov aseguró sobre la situación de Transnistria "no es una gran amenaza, pero es un factor de desestabilización para toda la región: Rumanía, Moldavia y nosotros".

Transnistria, autoproclamada República Moldava del Dniéster, es una región prorrusa en el este de Moldavia y fronteriza con el sur ucraniano que, según muchos analistas, podría desempeñar en esta guerra un papel similar a las autoproclamadas repúblicas ucranianas de Donestk y Lugansk.

Sanciones y declaraciones

Sigue la polémica por las declaraciones de Lavrov: El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, acusó al ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, de "culpar al pueblo judío por los crímenes nazis" y afirmó que Rusia "ha olvidado todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial".

En un discurso publicado esta madrugada, Zelenski recordó que "el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo abiertamente y sin vacilación que los mayores antisemitas supuestamente se encontraban entre los mismos judíos. Y que supuestamente Hitler tenía sangre judía".

"¿Cómo podría decirse esto en vísperas del aniversario de la victoria sobre el nazismo? Estas palabras significan que el principal diplomático de Rusia está culpando al pueblo judío por los crímenes nazis. Sin palabras", dijo Zelenski.

Nota relacionada: ONU confirma que evacuación en la acería de Mariúpol comenzó el viernes

El papa Francisco ha pedido reunirse con Putin: El papa Francisco ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presiente ruso, Vladimir Putin, con el fin de pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero aún no ha recibido respuesta, dijo él mismo en una entrevista que publica hoy el diario "Corriere della Sera".

El papa explicó que mientras que sí ha conversado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aún no ha hablado con Putin, de quien recibió una llamada en diciembre por su cumpleaños y que después de 20 días de guerra pidió al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que enviará al presidente ruso el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú.

"Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo", explicó el pontífice.

Borrell, optimista respecto a las sanciones de la UE: El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, se mostró este lunes optimista de que sean aprobado el sexto paquete de sanciones a Rusia, que incluye a más bancos rusos fuera del sistema SWIFT y afectar a las importaciones de petróleo ruso.

Este nuevo paquete "afectará a dos de las dimensiones inacabadas del proceso de sanciones: al sector bancario, habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT, y al sector energético con propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente el petróleo".

Hungría se queda sola en la UE: La Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias en su seno para sancionar el petróleo ruso como represalia a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, después de que estos dos países se negaran a pagar sus compras en rublos.

En una reunión extraordinaria de ministros de Energía, los gobiernos de Alemania y de Austria, hasta ahora reacios, expresaron su disponibilidad a adoptar un nuevo de paquete de sanciones que incluya el crudo procedente de Moscú, dejando a Hungría como único país que todavía lo rechaza.

Mil millones: El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, cree que si la Unión Europea adoptara nuevas sanciones energéticas contra Rusia se evitaría que ese país utilizara mil millones diarios procedentes de la venta de combustible para la guerra en Ucrania.

En su discurso de esta madrugada, el presidente Zelenski dijo el nuevo paquete de sanciones de la UE "debe incluir pasos claros para bloquear los ingresos energéticos de Rusia. Creemos mucho en esto. Que al estado terrorista no se le den mil millones de euros diarios por combustible".