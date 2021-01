De acuerdo con los datos preliminares, tres de los hombres serían los sospechosos del homicidio ocurrido en el barrio San Carlos el pasado martes. Mientras que los otros fueron detenidos por tenencia de marihuana. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía, informó NPY.

El comisario Feliciano Martínez manifestó que realizaron el procedimiento luego de varios trabajos de investigación. Igualmente, indicó que manejan la información de que uno de los detenidos tenía la intención de viajar a Buenos Aires, Argentina.

"Las pruebas que condujeron a realizar este procedimiento: uno de los detenidos intentó vender el teléfono de la víctima fatal", añadió el jefe policial e indicó que algunos de los detenidos cuentan con antecedentes.

De los detenidos, fueron identificados Denis Daniel Aguilera Rui, quien sería el sospechoso de haber efectuado un disparo contra Gustavo Ariel Leiva, quien falleció a consecuencia de las heridas que provocó a la altura del cuello.

También, fue identificado como otro de los sospechosos del crimen Jorge González. El hombre negó su participación en el hecho, pero pidió que se realicen las averiguaciones correspondientes y se esclarezca el caso.

"Soy inocente totalmente, no tengo nada que ver, yo soy herrero, no tengo antecedentes yo no tengo nada que ver. Se están equivocando, pero quiero que también los fiscales y policías hagan su trabajo y que se aclare todo esto", expresó González.

Durante el allanamiento incautaron varias evidencias como prendas, plantas de marihuana y dos motocicletas. Por su parte, una persona se dio a la fuga al percatarse de la presencia policial en la zona.

El procedimiento estuvo encabezado por la fiscala Laura Guillén, quien manifestó que todos los detenidos prestarán declaración ante el Ministerio Público este miércoles.

Asimismo, detalló que en la vivienda se encontró un pulóver de color verde, que coincide con las imágenes captadas por el circuito cerrado.

De acuerdo con los datos, Gustavo Ariel Leiva se encontraba con su pareja en la vereda de su casa y en ese ínterin fueron interceptados por motochorros armados, quienes le exigieron que entregue su celular.

La víctima se resistió, por lo que uno de los delincuentes efectuó un disparo de arma de fuego contra su humanidad. Posteriormente, los asaltantes se dieron a la fuga.